SKAN AG
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Medienmitteilung
Die SKAN Group AG informiert über das Verfahren durch die Bundesanwaltschaft aus dem Jahr 2023
Allschwil, 2. November 2026 - Die SKAN Group AG hat am 25. und 26. Mai 2023 per ad hoc-Mitteilung informiert, dass die Bundesanwaltschaft eine Insideruntersuchung gegen den damaligen Verwaltungsratspräsidenten und zwei Mitarbeitende eingeleitet hat. Das Verfahren gegen den ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten wurde zwischenzeitlich eingestellt. Die Bundesanwaltschaft hat alle Vorhaltungen unter vollumfänglicher Kostenauflage zu Lasten des Staates zurückgezogen.
Das weitere Untersuchungsverfahren betrifft den Finanzchef und den Leiter des Segments Services, Digital & Single-Use Systems. Die Verhandlung der bundesanwaltlichen Anklagepunkte findet am 5. November 2026 am Bundesstrafgericht statt mit erstinstanzlicher
Der Verwaltungsrat der SKAN Group AG hat zum Zeitpunkt der Untersuchungseröffnung im Jahr 2023 eine ausführliche Lagebeurteilung vorgenommen und sprach den beiden Personen das Vertrauen aus. Diese Einschätzung gilt weiterhin. Der Verwaltungsrat hält an der
Die SKAN Group AG hat weiterhin grosses Interesse, dass das Verfahren so rasch wie möglich beendet werden kann, und kooperiert eng mit den zuständigen Behörden. Nach der erstinstanzlichen Entscheidverkündung wird die SKAN Group AG wieder informieren.
Thomas Balmer, ir@skan.com, +41 79 703 87 28
SKAN - together always one step ahead
SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer Herstellprozesse für die (bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Software, Services und Single Use Systeme an. Innovative Lösungen sowie eine kundennah ausgerichtete Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing Organisation) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN beschäftigt heute rund 1700 Mitarbeitende. Etwa die Hälfte davon sind am Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Frankreich, Slowenien, Kroatien, Japan, den USA und Brasilien.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SKAN AG
|Kreuzstrasse 5
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|Schweiz
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|E-Mail:
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|CH0013396012
|Valorennummer:
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