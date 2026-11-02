Die SanDisk-Aktie erlebt einen heftigen Ausverkauf: Am Freitag brach der Kurs um -13,47% auf 1.150,89 US$ ein und unterschritt dabei eine zentrale Unterstützungszone. Infolgedessen hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich verschlechtert. Auch RSI und MACD liefern weiterhin bärische Signale, während das langfristige Elliott-Wellen-Szenario noch eine tiefere Korrektur zulässt. Chartanalyse zur SanDisk-Aktie Der Kurs der SanDisk-Aktie ist deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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