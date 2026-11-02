Die DroneShield-Aktie setzt ihre monatelange Talfahrt fort: Der Rüstungstitel fällt aktuell weitere -7% und steht bei 1,275 AU$. Inzwischen wurde auch die Unterstützungszone oberhalb von 1,35 AU$ unterschritten. Bullische Divergenzen in RSI und MACD wecken zwar Hoffnung, doch das Elliott-Wellen-Szenario lässt zunächst noch deutlich tiefere Kurse zu. Chartanalyse zur DroneShield-Aktie Der Kurs der DroneShield-Aktie befindet sich seit Monaten in einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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