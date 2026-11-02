Die Siemens-Energy-Aktie gerät erneut kräftig unter Druck: Am Freitag brach der Kurs um -6,87% auf 126,92 € ein. Damit ist die Nackenlinie der großen Schulter-Kopf-Schulter-Formation klar unterschritten. Während das aktivierte Verkaufssignal vor weiteren Verlusten warnt, erreicht die Aktie im langfristigen Elliott-Wellen-Szenario einen potenziellen Trendwendebereich. Chartanalyse zur Siemens-Energy-Aktie Mit dem Rückfall unter die Nackenlinie bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de