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Dow Jones News
02.11.2026 07:33 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Technologieaktien auf Erholungskurs

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Technologieaktien auf Erholungskurs

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Aktienmärkten geht es am Montag im Handelsverlauf uneinheitlich zu. Tendenziell gut im Markt liegen Technologiewerte, die ihre Berg- und Talfahrt fortsetzen, nachdem sie am Freitag noch stark unter die Räder gekommen waren, belastet vor allem von einem schwachen Intel-Ausblick. Dies schürte Sorgen über die Gewinnerwartungen von Halbleiterunternehmen allgemein und anderen Unternehmen mit KI-Fantasie.

Die Akteure warteten nun auf Zahlen und Ausblick von Apple nach Ende des Handels an der Wall Street, heißt es. Im Blick stehen dabei unter anderem Aussagen zur frühen Nachfrage nach der iPhone-18-Reihe, deren Vorbestellungen Mitte Oktober begannen.

Für etwas Entspannung sorgen unterdessen deutlich fallende Ölpreise. Brent-Öl verbilligt sich um über 3 Prozent auf unter 110 Dollar je Fass, nachdem am Freitag in der Spitze noch über 117 Dollar aufgerufen wurden.

Die Erholung der Technologieaktien spiegelt der Kospi in Seoul wider, er macht einen Satz um 2,6 Prozent nach oben. Die Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix gewinnen 2,6 bzw. 4,2 Prozent. Der breite Topix-500 in Tokio gibt dagegen um 0,7 Prozent nach. Hier könnten sich einige Akteure auch im Hinblick auf einen Feiertag am Dienstag etwas zurückhalten, an dem sie auf neue Entwicklungen nicht sofort reagieren können. Der Shanghai-Composite rückt um 1,1 Prozent vor, der HSI in Hongkong macht 0,6 Prozent gut. Neue Konjunkturdaten aus China sind robust ausgefallen. Der von S&P Global veröffentlichte RatingDog-Einkaufsmanagerindex ging im Oktober minimal auf 52,0 Punkte zurück, und zeigte sich damit bereits den elften Monat in Folge im Wachstum anzeigenden Bereich.

In Sydney gibt der S&P/ASX-200 um 0,6 Prozent nach. Hier positionierten sich die Anleger vor der geldpolitischen Entscheidung der Reserve Bank of Australia am Dienstag vorsichtig, sagen Händler. Es werde allgemein erwartet, dass die Zentralbank ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,85 Prozent anhebe. Es wäre bereits die fünfte Erhöhung in diesem Jahr. Der Zinsausblick habe sich verschärft, nachdem die Verbraucherpreisinflation im September auf 4,3 von 4,0 Prozent im August gestiegen sei. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.856,50  -0,6    +1,6      06:00 
Topix 500 (Tokio)     3.077,34  -0,7   +15,7      07:30 
Kospi (Seoul)       5.878,31  +2,6   +39,6      07:30 
Hang-Seng (Hongkong)   23.460,06  +0,7    -8,5      09:00 
Shanghai-Composite     3.637,56  +1,1    -8,3      08:00 
Straits-Times (Singapur)  5.309,48  -1,3   +14,3      10:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.105,20  +1,0   -41,0      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.620,13  +0,3    -3,6      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Fr, 8:05 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1182  +0,2   1,1158     1,1179  -4,8 
EUR/JPY           176,47  +0,4   175,83     176,28  -4,1 
EUR/GBP           0,8344  +0,1   0,8333     0,8345  -4,3 
USD/JPY           157,79  +0,2   157,53     157,67  +0,7 
USD/KRW          1.341,55  +0,6  1.333,46    1.333,94  -6,9 
USD/CNY           6,6471  -0,1   6,6538     6,6570  -5,0 
USD/CNH           6,6438  -0,1   6,6528     6,6545  -4,8 
USD/HKD           7,8458  +0,0   7,8446     7,8449  +0,8 
AUD/USD           0,7018  -0,2   0,7030     0,7029  +5,2 
NZD/USD           0,5613  -0,3   0,5628     0,5632  -2,5 
BTC/USD          78.292,35  +0,6 77.809,26    78.423,10 -10,7 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          100,51  -3,5   -3,61     104,12 
Brent/ICE          109,58  -3,4   -3,85     113,43 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            3.913,17  +1,0   38,15    3.875,02 
Silber            50,35  +2,5    1,24      49,10 
Platin           1.437,80  +0,5    6,58    1.431,22 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

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