NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Overweight" belassen. In Woche 8 der neuen iPhone-Generation seien die Vorlaufzeiten für das Duo-Modell unverändert geblieben, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag. Bei den Pro-Modellen setze sich die Normalisierung fort. Damit zeichne sich eine etwas geringere Nachfrage als vor einem Jahr für das Vorgängermodell ab, sodass die Umsatzentwicklung von höheren Preisen und robuster Nachfrage nach dem teureren Duo-Modell abhänge./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 15:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 15:21 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0378331005
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 15:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 15:21 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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