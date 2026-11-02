Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -
Die Backsaison steht vor der Tür: Pünktlich dazu senkt ALDI als Erster im Lebensmitteleinzelhandel erneut dauerhaft die Preise für über 40 Produkte rund ums Backen mit der ganzen Familie - von Backpulver über Schokostreusel bis Trockenhefe der Eigenmarke BACK FAMILY. Aber auch weitere Produkte, die in vielen Haushalten regelmäßig zum Einsatz kommen, werden bei ALDI dauerhaft günstiger. Von Müllbeuteln und Frischhaltefolie bis hin zu haltbaren und frischen Backwaren profitieren Kundinnen und Kunden ab sofort von noch günstigeren Preisen und sparen je nach Artikel bis zu über einen Euro.
ALDI bietet Kundinnen und Kunden verlässliche Qualität zum gewohnt günstigen ALDI Preis. Das belegt auch der aktuelle Kundenmonitor 2026, bei dem ALDI zum 17. Mal in Folge als Preissieger* ausgezeichnet wurde. Mit der fünften Preissenkung in Folge macht der Erfinder des Discounts zahlreiche Produkte, die in vielen Haushalten regelmäßig zum Einsatz kommen, noch günstiger. Damit unterstreicht ALDI erneut seinen Anspruch, gute Qualität dauerhaft zum bestmöglichen Preis anzubieten, und setzt seine Preisoffensive konsequent fort.
Bei folgenden Artikeln sparen Kundinnen und Kunden ab dem 2. November bis zu 1,04 Euro:
Backzutaten/Backwaren:
- BACK FAMILY Raspelschokolade, 75/100 Gramm für nur 0,99 Euro statt 1,59 Euro (-60 Cent)
- BACK FAMILY Schokoladentröpfchen/Chunks, 100 Gramm für nur 0,99 Euro
- BACK FAMILY Schokoladenstreusel, 400 Gramm für nur 2,49 Euro statt 2,99 Euro (-50 Cent)
- TRADER JOE'S/NATURLIEBLINGE Aprikosen getrocknet, 200 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,49 Euro (-50 Cent)
- BACK FAMILY Trockenbackhefe, 6 x 7 Gramm für nur 0,49 Euro statt 0,69 Euro (-20 Cent)
- MEINE KUCHENWELT Französische Schokobrötchen, 360 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent)
- GOLDÄHREN Paniermehl, 1000 Gramm für nur 1,49 Euro
- GOLDÄHREN/MEINE KUCHENWELT Brioche Sandwich, 500 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,19 Euro (-20 Cent), bei ALDI SÜD nur regional erhältlich
- MEINE KUCHENWELT Rollino, 222 Gramm für nur 1,29 Euro statt 1,49 Euro (-20 Cent)
- Fairtrade Brauner Rohrzucker, 500 Gramm für nur 1,29 Euro statt 1,49 Euro (-20 Cent)
- MEINE KUCHENWELT Milchbrötchen, 480 Gramm für nur 1,69 Euro statt 1,85 Euro (-16 Cent)
- GOLDÄHREN Proteinbrot, 500 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent)
- GOLDÄHREN Kaiserbrötchen, 220 Gramm für nur 0,69 Euro statt 0,79 Euro (-10 Cent)
- BACK FAMILY Backpulver, 10x 15 Gramm für nur 0,45 Euro statt 0,55 Euro (-10 Cent)
- MEINE KUCHENWELT Hörnchen, 240 Gramm für nur 1,39 Euro statt 1,49 Euro (-10 Cent)
- MEINE KUCHENWELT Frischei-Waffeln, 250 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,59 Euro (-10 Cent)
- GOLDÄHREN Weizen-/Baguettebrötchen, 300 Gramm für nur 0,59 Euro statt 0,69 Euro (-10 Cent)
- GOLDÄHREN Laugen Briochestange/Laugen-Brioche, 402 Gramm für nur 1,89 Euro statt 1,99 Euro (-10 Cent)
- BIO Bourbon Vanille Extrakt Zubereitung, 50 Milliliter für nur 2,49 Euro statt 2,59 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- GOLDÄHREN Flatbread Sandwich, 210 Gramm für nur 1,29 Euro statt 1,39 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD und nur regional erhältlich
- MEINE KUCHENWELT Streuselkuchen, 400 Gramm für nur 1,89 Euro statt 1,99 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- GOLDÄHREN Soft Panini, 320 Gramm für nur 1,59 Euro statt 1,69 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- MEINE KUCHENWELT Mini-Strudel Mohn, 250 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,89 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- MEINE KUCHENWELT Mini Donuts, 162 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
Haushaltswaren:
- POWER FORCE Einmal-Handschuhe, 100 Stück für nur 6,95 Euro statt 7,99 Euro (-1,04 Euro), bei ALDI SÜD nur regional erhältlich
- POWER FORCE Feuchte Allzwecktücher, 80 Stück für nur 0,99 Euro statt 1,49 Euro (-50 Cent)
- POWER FORCE Bio-Kompostbeutel (Papier), 10 Liter/20 Stück für nur 1,19 Euro statt 1,49 Euro (-30 Cent), bei ALDI Nord nur regional erhältlich
- POWER FORCE Bio-Müllbeutel, 10 Liter/15 Stück für nur 1,99 Euro statt 2,29 Euro (-30 Cent), bei ALDI Nord nur regional erhältlich
- POWER FORCE Duft-Müllbeutel, 35 Liter/30 Stück für nur 1,49 Euro statt 1,79 Euro (-30 Cent)
- POWER FORCE Müllsack mit Zugband 60 Liter/120 Liter für nur 1,15 Euro statt 1,45 Euro (-30 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- POWER FORCE Allzweck-/Gefrierbeutel 1 Liter/20 Stück, 3 Liter/15 Stück für nur 1,29 Euro statt 1,49 Euro (-20 Cent)
- POWER FORCE Frischhaltefolie, 75 Meter für nur 0,79 Euro statt 0,99 Euro (-20 Cent)
- POWER FORCE Recycling Abfallsäcke 60 Liter/25 Stück, 120 Liter/15 Stück für nur 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-20 Cent), bei ALDI SÜD nur regional erhältlich
- POWER FORCE Müllbeutel, 25 Liter/50 Stück für nur 0,99 Euro statt 1,15 Euro (-16 Cent)
- POWER FORCE Müllbeutel, 50 Liter/20 Stück für nur 0,55 Euro statt 0,65 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI Nord und regional erhältlich
- POWER FORCE Frühstücks-/Frischhaltebeutel, 120/150 Stück für nur 0,49 Euro, bei ALDI SÜD nur regional erhältlich
- POWER FORCE Müllbeutel, 50 Liter/30 Stück für nur 0,75 Euro statt 0,79 Euro (-4 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
Frische Backwaren:
- MEINE BACKWELT Pizza-Snack Margherita, ein Stück für nur 0,89 Euro statt 0,99 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- MEIN BESTES/MEINE BACKWELT Walnussbrötchen, 85 Gramm für nur 0,55 Euro
- MEIN BESTES/MEINE BACKWELT Butter-Laugenecke für nur 0,79 Euro statt 0,85 Euro (-6 Cent)
- MEINE BACKWELT Pain au Chocolate für nur 0,59 Euro statt 0,65 Euro (-6 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- MEINE BACKWELT Kornschatz, ein Stück für nur 0,49 Euro statt 0,55 Euro (-6 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich und nur regional erhältlich
- MEIN BESTES Franzbrötchen, 114 Gramm für nur 0,75 Euro statt 0,79 Euro (-4 Cent), bei ALDI Nord nur regional erhältlich
*Auszeichnung bezieht sich auf die Branche "Lebensmittelmärkte - Discounter". Preise im Vergleich zum Wettbewerb. Quelle: Kundenmonitor Deutschland 2026 (www.kundenmonitor.de/26-026-2 (https://www.servicebarometer.net/kundenmonitor/de/benchmarks-2026.html)); ServiceBarometer AG, München.
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI Nord: Carmen Braun, presse@aldi-nord.de
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Jasmin Wüstenberg, presse@aldi-sued.de
Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6381958
Die Backsaison steht vor der Tür: Pünktlich dazu senkt ALDI als Erster im Lebensmitteleinzelhandel erneut dauerhaft die Preise für über 40 Produkte rund ums Backen mit der ganzen Familie - von Backpulver über Schokostreusel bis Trockenhefe der Eigenmarke BACK FAMILY. Aber auch weitere Produkte, die in vielen Haushalten regelmäßig zum Einsatz kommen, werden bei ALDI dauerhaft günstiger. Von Müllbeuteln und Frischhaltefolie bis hin zu haltbaren und frischen Backwaren profitieren Kundinnen und Kunden ab sofort von noch günstigeren Preisen und sparen je nach Artikel bis zu über einen Euro.
ALDI bietet Kundinnen und Kunden verlässliche Qualität zum gewohnt günstigen ALDI Preis. Das belegt auch der aktuelle Kundenmonitor 2026, bei dem ALDI zum 17. Mal in Folge als Preissieger* ausgezeichnet wurde. Mit der fünften Preissenkung in Folge macht der Erfinder des Discounts zahlreiche Produkte, die in vielen Haushalten regelmäßig zum Einsatz kommen, noch günstiger. Damit unterstreicht ALDI erneut seinen Anspruch, gute Qualität dauerhaft zum bestmöglichen Preis anzubieten, und setzt seine Preisoffensive konsequent fort.
Bei folgenden Artikeln sparen Kundinnen und Kunden ab dem 2. November bis zu 1,04 Euro:
Backzutaten/Backwaren:
- BACK FAMILY Raspelschokolade, 75/100 Gramm für nur 0,99 Euro statt 1,59 Euro (-60 Cent)
- BACK FAMILY Schokoladentröpfchen/Chunks, 100 Gramm für nur 0,99 Euro
- BACK FAMILY Schokoladenstreusel, 400 Gramm für nur 2,49 Euro statt 2,99 Euro (-50 Cent)
- TRADER JOE'S/NATURLIEBLINGE Aprikosen getrocknet, 200 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,49 Euro (-50 Cent)
- BACK FAMILY Trockenbackhefe, 6 x 7 Gramm für nur 0,49 Euro statt 0,69 Euro (-20 Cent)
- MEINE KUCHENWELT Französische Schokobrötchen, 360 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent)
- GOLDÄHREN Paniermehl, 1000 Gramm für nur 1,49 Euro
- GOLDÄHREN/MEINE KUCHENWELT Brioche Sandwich, 500 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,19 Euro (-20 Cent), bei ALDI SÜD nur regional erhältlich
- MEINE KUCHENWELT Rollino, 222 Gramm für nur 1,29 Euro statt 1,49 Euro (-20 Cent)
- Fairtrade Brauner Rohrzucker, 500 Gramm für nur 1,29 Euro statt 1,49 Euro (-20 Cent)
- MEINE KUCHENWELT Milchbrötchen, 480 Gramm für nur 1,69 Euro statt 1,85 Euro (-16 Cent)
- GOLDÄHREN Proteinbrot, 500 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent)
- GOLDÄHREN Kaiserbrötchen, 220 Gramm für nur 0,69 Euro statt 0,79 Euro (-10 Cent)
- BACK FAMILY Backpulver, 10x 15 Gramm für nur 0,45 Euro statt 0,55 Euro (-10 Cent)
- MEINE KUCHENWELT Hörnchen, 240 Gramm für nur 1,39 Euro statt 1,49 Euro (-10 Cent)
- MEINE KUCHENWELT Frischei-Waffeln, 250 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,59 Euro (-10 Cent)
- GOLDÄHREN Weizen-/Baguettebrötchen, 300 Gramm für nur 0,59 Euro statt 0,69 Euro (-10 Cent)
- GOLDÄHREN Laugen Briochestange/Laugen-Brioche, 402 Gramm für nur 1,89 Euro statt 1,99 Euro (-10 Cent)
- BIO Bourbon Vanille Extrakt Zubereitung, 50 Milliliter für nur 2,49 Euro statt 2,59 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- GOLDÄHREN Flatbread Sandwich, 210 Gramm für nur 1,29 Euro statt 1,39 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD und nur regional erhältlich
- MEINE KUCHENWELT Streuselkuchen, 400 Gramm für nur 1,89 Euro statt 1,99 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- GOLDÄHREN Soft Panini, 320 Gramm für nur 1,59 Euro statt 1,69 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- MEINE KUCHENWELT Mini-Strudel Mohn, 250 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,89 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- MEINE KUCHENWELT Mini Donuts, 162 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
Haushaltswaren:
- POWER FORCE Einmal-Handschuhe, 100 Stück für nur 6,95 Euro statt 7,99 Euro (-1,04 Euro), bei ALDI SÜD nur regional erhältlich
- POWER FORCE Feuchte Allzwecktücher, 80 Stück für nur 0,99 Euro statt 1,49 Euro (-50 Cent)
- POWER FORCE Bio-Kompostbeutel (Papier), 10 Liter/20 Stück für nur 1,19 Euro statt 1,49 Euro (-30 Cent), bei ALDI Nord nur regional erhältlich
- POWER FORCE Bio-Müllbeutel, 10 Liter/15 Stück für nur 1,99 Euro statt 2,29 Euro (-30 Cent), bei ALDI Nord nur regional erhältlich
- POWER FORCE Duft-Müllbeutel, 35 Liter/30 Stück für nur 1,49 Euro statt 1,79 Euro (-30 Cent)
- POWER FORCE Müllsack mit Zugband 60 Liter/120 Liter für nur 1,15 Euro statt 1,45 Euro (-30 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- POWER FORCE Allzweck-/Gefrierbeutel 1 Liter/20 Stück, 3 Liter/15 Stück für nur 1,29 Euro statt 1,49 Euro (-20 Cent)
- POWER FORCE Frischhaltefolie, 75 Meter für nur 0,79 Euro statt 0,99 Euro (-20 Cent)
- POWER FORCE Recycling Abfallsäcke 60 Liter/25 Stück, 120 Liter/15 Stück für nur 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-20 Cent), bei ALDI SÜD nur regional erhältlich
- POWER FORCE Müllbeutel, 25 Liter/50 Stück für nur 0,99 Euro statt 1,15 Euro (-16 Cent)
- POWER FORCE Müllbeutel, 50 Liter/20 Stück für nur 0,55 Euro statt 0,65 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI Nord und regional erhältlich
- POWER FORCE Frühstücks-/Frischhaltebeutel, 120/150 Stück für nur 0,49 Euro, bei ALDI SÜD nur regional erhältlich
- POWER FORCE Müllbeutel, 50 Liter/30 Stück für nur 0,75 Euro statt 0,79 Euro (-4 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
Frische Backwaren:
- MEINE BACKWELT Pizza-Snack Margherita, ein Stück für nur 0,89 Euro statt 0,99 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- MEIN BESTES/MEINE BACKWELT Walnussbrötchen, 85 Gramm für nur 0,55 Euro
- MEIN BESTES/MEINE BACKWELT Butter-Laugenecke für nur 0,79 Euro statt 0,85 Euro (-6 Cent)
- MEINE BACKWELT Pain au Chocolate für nur 0,59 Euro statt 0,65 Euro (-6 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich
- MEINE BACKWELT Kornschatz, ein Stück für nur 0,49 Euro statt 0,55 Euro (-6 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich und nur regional erhältlich
- MEIN BESTES Franzbrötchen, 114 Gramm für nur 0,75 Euro statt 0,79 Euro (-4 Cent), bei ALDI Nord nur regional erhältlich
*Auszeichnung bezieht sich auf die Branche "Lebensmittelmärkte - Discounter". Preise im Vergleich zum Wettbewerb. Quelle: Kundenmonitor Deutschland 2026 (www.kundenmonitor.de/26-026-2 (https://www.servicebarometer.net/kundenmonitor/de/benchmarks-2026.html)); ServiceBarometer AG, München.
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI Nord: Carmen Braun, presse@aldi-nord.de
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Jasmin Wüstenberg, presse@aldi-sued.de
Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6381958
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