NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Die Bestätigung der Jahresziele mache eine deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebitda) im Schlussquartal nötig, schrieb David Adlington am Sonntag. Grundsätzlich sei das Ziel aber erreichbar. Die Verringerung der Verschuldung des Herstellers von Spezialverpackungen schreite derweil voran./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0LD6E6
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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