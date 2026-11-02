Die SAP-Aktie hat im Oktober eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt. Von 185,66 € Ende September stieg das Papier bis zum Freitag auf 211,25 €. Das entspricht einem Kursgewinn von +13,8% innerhalb eines Monats. Auslöser waren vor allem starke Quartalszahlen und die weiterhin hohe Nachfrage nach Cloudsoftware. Allerdings ist mit der Rally auch die fundamentale Bewertung deutlich gestiegen. Bei einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 25 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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