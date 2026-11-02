NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Aussagen des Flugzeugherstellers zum mittelfristig erwarteten Free Cashflow (FCF) seien enttäuschend, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag. Gründe seien niedrigere Verkaufspreise und Kapitalausgaben im Zusammenhang mit Investitionen in den Produktionsstätten Seattle und Cahleston./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0970231058
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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