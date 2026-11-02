Nach Oktober-Panik: Schnäppchenjäger wittern Bodenbildung beim Goldpreis

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Goldpreis versucht nach dem Oktober-Crash die Bodenbildung: Käufer kehren zurück, während Zinsangst, Tech-Abverkauf und schwaches Silber Minenaktien weiter unter Druck halten.

Nach dem schwärzesten Oktober seit 2008 unternimmt der Edelmetallmarkt einen ersten Stabilisierungsversuch: Während der Goldpreis nach einem Rutsch auf 3.891 US-Dollar an der 3.900er-Marke ringt, fiel Silber mit einem Monatsverlust von 18 Prozent erstmals wieder unter die psychologische 50-Dollar-Schwelle. Ausgelöst wurde der panikartige Ausverkauf durch einen toxischen Mix aus anziehenden Ölnotierungen infolge der Hormus-Krise, einer auf über 70 Prozent gekletterten Wahrscheinlichkeit für eine Fed-Zinserhöhung im Dezember sowie massiven Zwangsliquidierungen und Margin Calls aus dem Tech-Sektor.

Mit voller Wucht traf die Verkaufswelle die Minenbranche: Schwergewichte wie Newmont, Barrick, Agnico Eagle und Hecla vernichteten gegenüber ihren Jahreshochs fast 140 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Doch die extreme Überverkauftheit, erste selektive Käufe an charttechnischen Haltemarken und Analystenstimmen, die von einer deutlichen fundamentalen Übertreibung sprechen, formieren ein klassisches antizyklisches Setup - bei einer Beruhigung der Terminmärkte bietet der enorme operative Hebel der Minenaktien explosives Aufholpotenzial.

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Gold nach Panik-Oktober: Schnäppchenjäger wittern Bodenbildung

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