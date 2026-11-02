Emittent / Herausgeber: PREDICTIV AI INC. / Schlagwort(e): Vertrag/Öffentliche Ausschreibung

Predictiv AI erhält Rahmenvertrag von Metrolinx für On-Demand-Verkehrssoftware und zugehörige Dienstleistungen



02.11.2026 / 08:30 CET/CEST

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Beschaffungsrahmen für On-Demand-Verkehrssoftware und zugehörige Dienstleistungen, verfügbar für infrage kommende Kommunen in Ontario, eingerichtet im Rahmen des Transit Procurement Initiative Program von Metrolinx. TORONTO, ON / 2. November 2026 / Predictiv AI Inc. (CSE:PAI) (FWB:7IT) (OTC:PCIVF) (das "Unternehmen" oder "Predictiv AI") freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Shift Technologies Canada Inc. ("Shift") nach einem wettbewerblichen Vergabeverfahren einen unterzeichneten Rahmenvertrag ("Vertrag") mit Metrolinx, einer Crown Agency der Provinz Ontario, über die Lieferung und Bereitstellung von On-Demand-Verkehrssoftware und zugehörigen Dienstleistungen geschlossen hat. Der Vertrag trat am 26. Oktober 2026 für eine anfängliche Laufzeit von einem Jahr in Kraft, mit vier weiteren Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr, vorbehaltlich seiner Bedingungen. Metrolinx ist eine Behörde der Regierung von Ontario. Über ihr Programm Transit Procurement Initiative (TPI) fungiert sie als zentrale Beschaffungsstelle im Auftrag der Kommunen Ontarios für lokale Verkehrsfahrzeuge, Ausrüstung und Dienstleistungen. Das TPI-Programm von Metrolinx umfasst derzeit 43 aktive Verkehrsbetriebe als Partner in ganz Ontario und bietet damit ein breites Beschaffungsnetzwerk für kommunale Verkehrslösungen. Der Rahmenvertrag ermöglicht es infrage kommenden Verkehrsbetrieben, über separate Kaufverträge Zugang zur Plattform von Shift und zu zugehörigen Dienstleistungen zu erhalten, wodurch Möglichkeiten für eine Einführung im gesamten öffentlichen Verkehrsnetz Ontarios entstehen. Kanadische Technologie für kanadische Kommunen Der Vertrag eröffnet Shift die Möglichkeit, seine Präsenz im kommunalen Verkehrsmarkt Ontarios über einen gemeinsamen Beschaffungsrahmen auszubauen. Shift beabsichtigt, mögliche Chancen bei Software-Abonnements, Implementierung und Support mit infrage kommenden Verkehrsbetrieben zu verfolgen, die sich für eine Beschaffung von Leistungen über diesen Rahmen entscheiden. Solche Möglichkeiten unterliegen den eigenständigen Beschaffungsentscheidungen dieser Betriebe. Für Predictiv AI stellt der Vertrag eine Grundlage dar, um langfristige Kundenbeziehungen zu Kommunen zu verfolgen und das kanadische Geschäft mit Software für den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Der Fokus des Unternehmens liegt darauf, diese Beschaffungsmöglichkeit in Installationen zu überführen, die auf die Serviceanforderungen des jeweils beschaffenden Betriebs zugeschnitten sind. "Dieser Vertrag ist ein wichtiger Meilenstein für Predictiv AI und für unser Engagement, kanadische Technologie für kanadische Gemeinden zu entwickeln", sagte Suman Pushparajah, Chief Executive Officer von Predictiv AI. "Der öffentliche Nahverkehr tritt in eine neue Ära ein, in der intelligente Software, Echtzeitdaten und flexiblere Servicemodelle Kommunen dabei helfen können, auf die Bedürfnisse ihrer Einwohner einzugehen. Der Rahmenvertrag bietet einen Rahmen, über den sich infrage kommende Verkehrsbetriebe in Ontario für die Beschaffung unserer Technologie entscheiden können. Wir freuen uns darauf, diese Möglichkeiten zu verfolgen und unser Geschäft mit Verkehrssoftware weiter auszubauen." Intelligenter On-Demand-Verkehr stellt die Fahrgäste in den Mittelpunkt On-Demand-Verkehr ermöglicht es Fahrgästen, Fahrten über digitale und assistierte Buchungskanäle anzufragen, während die Verkehrsbetriebe Fahrzeuge, Routen und Abholungen nach den lokalen Betriebsanforderungen koordinieren. Je nach dem von jedem Betrieb gewählten Servicemodell kann die Technologie barrierefreie Tür-zu-Tür-Fahrten, nachfrageorientierte Bediengebiete, Linienverkehre sowie First-Mile/Last-Mile-Anbindungen an größere Verkehrsnetze unterstützen. Digitale und assistierte Buchungsoptionen sollen den Betrieben helfen, Fahrgäste mit unterschiedlichen Anforderungen an Barrierefreiheit und Technik zu bedienen. Die cloudbasierte Plattform von Shift ist darauf ausgelegt, Fahrgastbuchung, automatisierte Disposition, dynamische Routenoptimierung, Anwendungen für Fahrpersonal, Flottentransparenz in Echtzeit, Betriebsberichte sowie zugehörige Implementierung, Schulung und technischen Support zu unterstützen. Indem sie die Fahrgastnachfrage mit Routen- und Betriebsdaten verknüpft, soll die Plattform Verkehrsteams dabei helfen, ihre Leistungen an die sich verändernden Bedürfnisse der Gemeinden anzupassen. Diese Funktionen sollen den Betrieben helfen, Fahrzeuge und Routen auf die Fahrgastnachfrage abzustimmen, und den Betreibern zugleich klarere Informationen für die Steuerung des täglichen Betriebs geben. "Jede Kommune hat andere Verkehrsbedürfnisse, von barrierefreiem Tür-zu-Tür-Service bis hin zur Anbindung kleinerer Gemeinden an größere Verkehrsnetze", sagte Sana Srithas, Chief Operating Officer von Predictiv AI. "Unser Ansatz besteht darin, Verkehrsbetreibern eine flexible Plattform zu bieten, die sich auf ihre konkreten Bedürfnisse konfigurieren lässt und zugleich die Transparenz, die Werkzeuge und die betriebliche Unterstützung bereitstellt, die für einen zuverlässigen Betrieb erforderlich sind." Aufbau für die nächste Ära des Verkehrs In ganz Ontario erproben Verkehrsanbieter flexible Modelle des geteilten Verkehrs, die planmäßige Bus- und Bahnverbindungen ergänzen. Predictiv AI beabsichtigt, auf der Flotten- und Dispositionskompetenz von Shift aufzubauen, um Betrieben dabei zu helfen, sich verändernde Fahrgastnachfrage zu steuern und die betriebliche Transparenz zu verbessern. Der Metrolinx-Vertrag bildet eine Grundlage für mögliche langfristige Kundenbeziehungen zu Kommunen sowie für wiederkehrende Software- und Supportumsätze, wobei jeder teilnehmende Betrieb die für die lokalen Bedürfnisse passenden Leistungen auswählen kann. Über Predictiv AI Inc. Predictiv AI Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für künstliche Intelligenz, das vertikale KI-Anwendungen für definierte Branchen entwickelt. Die Produkte des Unternehmens sind auf Flottenbetrieb und Kommunikation ausgerichtet und umfassen Flottenmanagement-Software, KI-basierte Agenten für Sprache, Chat und SMS sowie Tools zur Unterstützung strukturierter betrieblicher Arbeitsabläufe. Weitere Informationen finden Sie unter www.predictiv.ai .



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Unternehmenskontakt Suman Pushparajah

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