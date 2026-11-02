WIESBADEN (ots) -Einzelhandelsumsatz, September 2026 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)-2,0 % zum Vormonat (real)-1,5 % zum Vormonat (nominal)-2,3 % zum Vorjahresmonat (real)+1,2 % zum Vorjahresmonat (nominal)August 2026 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)+1,2 % zum Vormonat (real)+1,6 % zum Vormonat (nominal)-0,3 % zum Vorjahresmonat (real)+2,8 % zum Vorjahresmonat (nominal)Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2026 gegenüber August 2026 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 2,0 % und nominal (nicht preisbereinigt) um 1,5 % gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 sank der Umsatz real um 2,3 %, nominal stieg er um 1,2 %. Im August 2026 stieg der Einzelhandelsumsatz gegenüber Juli 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse real um 1,2 % (vorläufiger Wert: +1,3 %) und nominal um 1,6 % (vorläufiger Wert: +1,7 %).Der reale kalender- und saisonbereinigte Umsatz der Tankstellen sank im September 2026 gegenüber dem Vormonat um 3,4 %, wohingegen der nominale Umsatz um 2,1 % stieg. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 ging der reale Umsatz um 9,3 % zurück, während der nominale Umsatz um 16,2 % zunahm. Zu beachten ist, dass im Umsatz der Tankstellen auch die Verkäufe in den Tankstellenshops enthalten sind.Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im September 2026 gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt real um 1,4 % und nominal um 1,1 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen Rückgang von real 1,1 % und nominal von 0,5 %.Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im September 2026 gegenüber dem Vormonat real um 2,4 % und nominal um 1,9 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 verzeichnete der Umsatz einen Rückgang von real 2,8 % und nominal einen Anstieg von 1,7 %.Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im September 2026 gegenüber dem Vormonat ein Umsatzminus von real 2,2 % und nominal 2,0 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 4,4 % und nominal um 5,7 %.Methodische Hinweise:Zum Berichtsmonat September 2026 wurde der bestehende Berichtskreis der meldepflichtigen rechtlichen Einheiten im Einzelhandel (bisherige Stichprobe) durch eine neue Stichprobe ersetzt. Diese neue Stichprobe wurde rückwirkend ab dem Berichtsmonat Januar 2026 ergebniswirksam. Damit die Ergebnisse trotz unterschiedlicher Stichproben vergleichbar sind, werden die bestehenden Indexzeitreihen mit paarigen Veränderungsraten der neuen Stichprobe fortgeschrieben. Aus diesen Gründen können bei den Ergebnissen seit Januar 2026 Revisionen auftreten.In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte und saisonbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.Die vorläufigen Ergebnisse der Konjunkturstatistik im Einzelhandel werden in der Regel 30 Tage nach Ende eines Berichtsmonats in der monatlichen Pressemitteilung zum Einzelhandelsumsatz sowie in der Datenbank GENESIS-Online veröffentlicht. 45 Tage nach Monatsende werden die Daten in GENESIS-Online aktualisiert, analog zum Veröffentlichungsturnus der Statistischen Landesämter. Daher kann es für etwa zwei Wochen zu Abweichungen zwischen den Angaben in der jeweils aktuellen Pressemitteilung und den Werten in GENESIS-Online kommen. Die aktualisierten Ergebnisse werden als Revisionen in der folgenden Pressemitteilung aufgegriffen.Weitere Informationen:Aktuelle Ergebnisse der Konjunkturstatistiken im Handel und Dienstleistungsbereich stehen in der Datenbank GENESIS-Online in folgenden Tabellen bereit:- Großhandel (Tabellen 45211)- Einzelhandel (Tabellen 45212)- Gastgewerbe (Tabellen 45213)- Kfz-Handel (Tabellen 45214)- Dienstleistungsbereich (Tabellen 47414)Weitere Ergebnisse bieten auch die Themenseiten "Groß- und Einzelhandel" sowie "Konjunkturindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.Der Einzelhandelsumsatz ist auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-konjunktur.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:EinzelhandelTelefon: +49 611 75 4854www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6381985