11 Millionen AUD Bankfinanzierung: Warum Janus Electric jetzt die Auslieferung seiner US-Trucks vorbereitet

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Ein Auftrag für einen elektrischen Lkw ist erst der Anfang. Bevor ein Fahrzeug beim Kunden arbeitet, müssen Komponenten beschafft, Batterien geliefert und Werkstätten vorbereitet werden. Zwischen Bestellung und Zahlungseingang entsteht ein Finanzierungsbedarf, der über die Geschwindigkeit des Wachstums mitentscheidet.

Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626) hat dafür zusätzliche Mittel erschlossen. Der am 29. Oktober veröffentlichte Quartalsbericht bestätigt elf Millionen australische Dollar an neuen Bankfazilitäten. Gleichzeitig konkretisiert das Unternehmen seine nordamerikanischen Lieferpläne und berichtet über Fortschritte bei Batterieversorgung und Kundenaufträgen.

CBA finanziert Betriebskapital und Ausrüstung

Die Commonwealth Bank of Australia (ISIN: AU000000CBA7) stellt Janus eine revolvierende Handelsfinanzierung über zehn Millionen australische Dollar sowie eine Anlagenfinanzierung über eine weitere Million bereit.

Die größere Linie soll Lagerbestand und Betriebskapital für Kundenaufträge finanzieren. Die Anlagenfinanzierung unterstützt Ausrüstung für den Produktionsausbau. Damit adressiert das Paket konkrete Aufgaben auf dem Weg vom Auftrag zum ausgelieferten Fahrzeug.

Es handelt sich um Kreditkapazität, nicht um bereits vollständig zugeflossenes Bargeld. Die Handelsfinanzierung ist durch Vermögenswerte der Gruppe besichert, unterliegt einer jährlichen Überprüfung und enthält Finanzkennzahlen sowie übliche Kreditbedingungen. Zinsen und Gebühren fallen zu kommerziellen Konditionen an.

Für Janus eröffnet die Vereinbarung zusätzliche Flexibilität, Beschaffung und Produktion zeitlich mit Kundenzahlungen zu verbinden.

124 Trucks und ein konkreter Lieferplan

Nach dem Folgeauftrag von King Fio Trucking umfasst der nordamerikanische Auftragsbestand laut Quartalsbericht 124 Fahrzeuge mit rund 64,6 Millionen australischen Dollar Bruttovertragswert.

King Fio bestellte sechs zusätzliche Umrüstungen und sechs Batteriesets für ungefähr 3,1 Millionen australische Dollar. Damit verdoppelt der kalifornische Kunde seine Verpflichtung auf zwölf Trucks. Der Zusatzauftrag benötigt die Genehmigung einschlägiger Fördermittel.

Janus plant bis Ende 2026 insgesamt 18 vollständig betriebsfähige Trucks für drei nordamerikanische Flotten. Die operative Fahrzeugzahl in den USA und Australien würde damit auf 46 steigen.

Das sind Unternehmensziele. Sie geben jedoch einen konkreten Maßstab vor, an dem sich die nächsten Fortschritte beurteilen lassen.

Der Batteriepartner liefert und will investieren

Auch die Versorgung einer zentralen Komponente kommt voran. Electrovaya (ISIN: CA28617B6061) hat nach dem Bericht die Produktion von Janus-Batteriepacks in Nordamerika aufgenommen. Die Mitteilung vom 28. Oktober bestätigte zudem beginnende Batterielieferungen.

Der Batteriehersteller hat außerdem einer geplanten Eigenkapitalinvestition von rund zwei Millionen australischen Dollar in Janus zugestimmt. Die Beteiligung soll Betriebskapital bereitstellen und die bestehende Lieferbeziehung vertiefen.

Sie bleibt an Abschlussbedingungen gebunden. Zusätzlich sind dreijährige Warrants über 150 Prozent der Platzierungsaktien vorgesehen, ausübbar zu 125 Prozent des Ausgabepreises. Eine Ausübung würde weiteres Kapital bringen und zusätzliche Aktien schaffen.

Beschaffung und Kundenumsatz bleiben unterschiedliche Größen

Janus hat erste Batteriekaufaufträge über ungefähr 37,5 Millionen australische Dollar erteilt. Diese werden erst mit bestätigten Lieferplänen verbindlich; eine vollständige Realisierung ist nicht zugesichert.

Der Betrag beschreibt Beschaffung, keinen zusätzlichen Umsatz von Janus. Seine Bedeutung liegt darin, die geplanten Kundenfahrzeuge mit Batteriesystemen auszustatten.

Damit greifen Finanzierung und Lieferkette ineinander. Verfügbare Kreditlinien helfen nur dann beim Wachstum, wenn Komponenten, Umrüstung und Kundenabnahme entsprechend organisiert werden.

Der Quartalsbericht zeigt den Kapitalbedarf

Zum 30. September verfügte Janus über rund 3,0 Millionen australische Dollar liquide Mittel. Dem stand im Quartal ein operativer Mittelabfluss von 5,9 Millionen gegenüber; Kundeneinzahlungen betrugen 136.000 Dollar.

Im Abfluss enthalten waren unter anderem 1,24 Millionen Dollar für zusätzlichen Lagerbestand sowie Zahlungen zur Verringerung bestehender Verbindlichkeiten. Die CBA-Fazilitäten wurden erst nach Quartalsende gesichert.

Janus erwartet mit ersten US-Auslieferungen im Dezemberquartal steigende Kundeneinzahlungen und sinkende operative Mittelabflüsse. Entscheidend wird, wie schnell Vorräte und Vorleistungen tatsächlich in ausgelieferte Fahrzeuge übergehen.

Bestehende Trucks als Geschäftsgrundlage

Janus elektrifiziert geeignete Diesel-Lkw und kombiniert die Umrüstung mit austauschbaren Batterien, Infrastruktur und Flottenmanagement. So können wesentliche Fahrzeugteile weiterverwendet werden.

Zusätzliche Perspektiven eröffnet die nicht bindende ConGlobal-Vereinbarung für einen vorgeschlagenen 20-Truck-Pilot in Texas. Sie ist kein weiterer bestätigter Auftrag, könnte aber bestehende Werkstätten und Serviceteams für eine spätere Expansion erschließen.

Fazit

Die elf Millionen australischen Dollar an CBA-Fazilitäten adressieren eine zentrale Aufgabe des kommerziellen Hochlaufs: Janus muss Produktion und Komponenten finanzieren, bevor ausgelieferte Trucks entsprechende Zahlungseingänge erzeugen. Der neue Quartalsbericht verbindet diese Finanzierung mit konkreten Fahrzeugzielen und Fortschritten bei der Batterieversorgung.

Der King-Fio-Folgeauftrag und Electrovayas geplante Beteiligung geben der Entwicklung zusätzliche Substanz. Zugleich macht der bisherige Mittelabfluss deutlich, wie wichtig die Umsetzung bleibt. Kreditkapazität ersetzt keine Kundenzahlungen, und ein Auftragsbestand ist noch kein realisierter Umsatz.

Anleger können den Fortschritt nun an bestätigten Auslieferungen, Förderfreigaben, Zahlungseingängen und der Entwicklung des Betriebskapitals verfolgen. Die Finanzierung verbessert die Handlungsmöglichkeiten; der wirtschaftliche Erfolg muss im Kundenbetrieb entstehen. Janus verfügt damit über weitere Bausteine, um aus seiner Umrüstungstechnologie ein größeres nordamerikanisches Geschäft zu entwickeln. Die nächste Bewährungsprobe findet auf der Straße und im Cashflow statt.

Quellen

https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03154851-2A1706816&v=undefined

https://januselectric.com/

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Janus Electric

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ISIN: AU0000395626

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Enthaltene Werte: AU000000CBA7,CA28617B6061,AU0000395626