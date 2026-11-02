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Die Wall Street beendete den Oktober mit einem Ausverkauf. Der Nasdaq (technische Hochspannung s. Chart) verlor am Freitag 2,9 %, der S&P 500 1,8 %. Intel brach nach einem schwachen Ausblick um 28,6 % ein. AMD verlor 10,9 %, Nvidia 4,2 %. Gleichwohl gilt:Die US-Berichtssaison liefert insgesamt weiter kräftige Zuwächse. Laut FactSet haben 60 % der S&P-500-Unternehmen berichtet. 82 % übertreffen die Gewinnerwartungen, 70 % die Umsatzprognosen. Das bislang errechnete Gewinnwachstum beträgt 30,2 %. Ende September waren 29,1 % erwartet worden. Alle elf Branchen steigern ihre Gewinne.In Asien stabilisieren sich die Börsen. Samsung und SK Hynix erholen sich. Chinesische Aktien profitieren von Berichten über zusätzliche staatliche Stützungsmaßnahmen.Kioxia verliert nach einer enttäuschenden Gewinnprognose zeitweise zweistellig. Der CEO warnt einem Bericht zufolge vor stagnierenden Preisen für Flash-Speicher.Chinas Konjunkturdaten bleiben uneinheitlich: Der private Industrie-Einkaufsmanagerindex liegt mit 52 Punkten im Wachstumsbereich. Der offizielle Index signalisiert mit 49,3 Punkten einen Rückgang.Brent fällt gut 3 % auf rund 110 Dollar je Fass. Iran und Katar setzen ihre Gespräche über ein Kriegsende fort. Eine Einigung fehlt. OPEC+ hält die Förderziele für Dezember unverändert. Laut Wall Street Journal wollen die USA zudem russische Gaslieferungen durch die Ukraine wieder ermöglichen. Der Vorstoß soll eine Waffenruhe für Energieanlagen erleichtern, stößt in Europa aber auf Widerstand.Stratec verkauft die verlustreiche Diatron MI für zunächst 10 Mio. Euro. Durch den Wegfall der Verluste steigt die bereinigte Margenprognose von rund 10 % auf 13 bis 15 %. Gleichzeitig fallen hohe Abschreibungen an. Die bisherigen Mittelfristziele werden zurückgezogen.Heute Abend berichten Apple und Palantir. Dienstag folgt noch AMD als wichtige Chip-Adresse. In der Bernecker daily gibt es für Apple und AMD heute einen wichtigen Preview. Hier geht es zur Daily abrufbar ab ca. 9.30 Uhr:Morgen folgen die US-Zwischenwahlen. Starten danach neue Angriffe seitens USA und Israel auf den Iran? Insgesamt stehen diese Woche laut FactSet 140 Unternehmensberichte aus dem S&P 500 an.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe