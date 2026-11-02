EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

naoo Play steht vor dem Launch: Über 130 Serien mit mehr als 7'600 Episoden lizenziert



02.11.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



naoo Play bewährt sich bereits im Testbetrieb, der öffentliche Launch ist für die zweite Hälfte November 2026 geplant Zug, 2. November 2026 - Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker NAO; ISIN CH1323306329) steht kurz vor der Einführung ihres neuen Entertainment-Angebots naoo Play. Nur wenige Wochen nach der Ankündigung ist die Streaming-Integration in die bestehende naoo App bereits funktionsfähig. Der öffentliche Launch ist für die zweite Novemberhälfte 2026 vorgesehen. Gleichzeitig gibt das Unternehmen erstmals Einblick in das Entertainment-Angebot, das die Nutzer zum Start erwartet: Über 130 professionell produzierte Vertical Short Dramas mit insgesamt mehr als 7'600 Episoden wurden für naoo Play erfolgreich lizenziert. Das Content-Angebot umfasst internationale Kurzserien mit unterschiedlichsten Geschichten und Schauplätzen. Dazu gehören beispielsweise Hollywood Star's Fake Girlfriend, eine Geschichte über Liebe und Scheinwelt im Umfeld eines Hollywood-Stars, das Familiendrama My Sister Stole My Man über Eifersucht und Verrat zwischen Zwillingsschwestern sowie der Mystery-Thriller Dead Iron, in dem eine verlassene Fabrik zum Schauplatz einer spannungsgeladenen Geschichte wird. Neben englischsprachigen Produktionen umfasst das Portfolio auch Serien aus Lateinamerika, Asien und weiteren Regionen. Die speziell für Smartphones produzierten Geschichten werden in kurzen, aufeinanderfolgenden Episoden erzählt und eröffnen naoo-Nutzern Zugang zu einer vielfältigen internationalen Entertainment-Welt. Vertical Short Dramas haben sich innerhalb weniger Jahre zu einer bedeutenden Kategorie der internationalen Entertainment-Industrie entwickelt. Nach Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Omdia wird der weltweite Markt 2026 einen Umsatz von rund USD 14 Milliarden erreichen und bis 2031 auf nahezu USD 25 Milliarden wachsen. Das Format gewinnt zunehmend auch ausserhalb Asiens an Bedeutung und eröffnet neue Möglichkeiten für die Verbindung von professionellem Entertainment, digitalen Communities und interaktiven Nutzererlebnissen. «Wir sind stolz, mit über 130 Titeln und über 7'600 Episoden einen sehr attraktiven Content-Katalog zum Launch von naoo Play anbieten zu können. Mit naoo Play erschliessen wir einen Milliardenmarkt, der weltweit rasant wächst und uns neue Möglichkeiten für internationale Reichweite und zusätzliche Umsätze eröffnet.», sagt Karl Fleetwood, Chief Operating Officer der naoo AG. naoo Play wird direkt in das bestehende Social-Media-Ökosystem integriert. Zum Start erhalten naoo-Nutzer ohne zusätzliche Bezahlschranken Zugang zum Entertainment-Angebot. Das Unternehmen setzt zunächst auf werbebasierte Monetarisierung und prüft für die weitere Entwicklung ergänzende Erlösmodelle. Die Verbindung mit Social Media, Communities und Gamification schafft dabei Möglichkeiten, das Unterhaltungserlebnis über das reine Anschauen von Serien hinaus weiterzuentwickeln. Bereits zum Launch sollen sämtliche Serien mit Untertiteln in sieben Sprachen verfügbar sein: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Türkisch und Chinesisch. Die Untertitel werden von naoo Play dynamisch erzeugt. Weitere Sprachen sind vorgesehen. Damit ist naoo Play von Beginn an auf eine internationale Nutzung ausgerichtet. Mit naoo Play erweitert das Unternehmen seine Plattform um einen zusätzlichen Entertainment-Bereich. naoo erwartet sich davon neue Impulse für die Nutzergewinnung, die Nutzungshäufigkeit und die Verweildauer sowie zusätzliche Möglichkeiten zur Monetarisierung. Perspektivisch sollen sich zudem weitere Verbindungen zwischen Serien, Darstellern und den bestehenden Social-Media- und Community-Funktionen ergeben. Über naoo naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform - ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gemeinsam mit der Kingfluencers AG - der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum - verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Mit naoo Play erweitert das Unternehmen sein Ökosystem um professionelles mobiles Entertainment. naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 35 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).



Medien- und Investorenkontakt Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

karl.fleetwood@naoo.com Quelle Marktprognose: Omdia, Oktober 2026.





02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News