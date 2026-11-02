Ben Sufiani kann nicht programmieren. Trotzdem baut er Apps, Websites und einen eigenen KI-Agenten. Im Interview erklärt er, wie er mit Code umgeht, den er nicht selbst prüfen kann. Und er sagt, warum Vibe-Coder ein leichtes Ziel für Hacker sind. Obwohl er nicht programmieren kann, baut Ben Sufiani, Gründer der Plattform Pirate Skills, Websites, Apps und KI-Agenten. Vibe-Coding bringt ihm zwar Chancen, jedoch auch Abhängigkeiten und mehr Verantwortung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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