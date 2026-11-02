Müssen sich Bundespolitiker Sorgen machen, dass sich auf ihren iPhones Schadsoftware befindet? Der Digitalminister bestätigt einen amtlichen Hinweis. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat Bundestagsabgeordnete und Regierungsmitglieder nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios vor einem möglichen Angriff mit Spähsoftware auf Handys gewarnt. Bei dem Hinweis gehe es um eine Bedrohungsbenachrichtigung für iPhones von Apple. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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