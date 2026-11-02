Wer am Freitag nur auf die Nasdaq geschaut hat, sah ein Bild der Verwüstung. Intel verlor nach einem enttäuschenden Ausblick fast 29 Prozent, der Nasdaq 100 rutschte zeitweise in eine Korrektur. Ein Blick in die zweite Reihe zeigt allerdings eine andere Entwicklung: Die US-Nebenwerte im Russell 2000 haben die Woche mit einem Plus abgeschlossen. Im heutigen Kursgespräch gehe ich der Frage nach, was diese Umschichtung bedeutet und warum die Glorreichen Sieben als geschlossener Block an Bedeutung verlieren. Mein Gast ist Christian Kämmerer, Goldexperte und General Manager DACH beim Broker Tickmill. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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