Die neue Börsenwoche beginnt mit zwei Baustellen, die viele Anleger gleichzeitig treffen. Gold hat seinen Höhenflug vom Jahresanfang längst hinter sich gelassen und ist am Freitag erstmals seit Juni unter die Marke von 4.000 Dollar gefallen. Zugleich hat sich an der Nasdaq die Sorge um die riesigen KI-Investitionen der großen Technologiekonzerne in einen deutlichen Ausverkauf verwandelt. Im heutigen Kursgespräch spreche ich mit Christian Kämmerer, Goldexperte und General Manager DACH beim Broker Tickmill. Wir klären, ob Gold gerade eine Abkühlung nach der Übertreibung erlebt oder ob der große ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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