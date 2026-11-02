Luzern (ots) -Die schweizweite Personensuche fehlt beim Bund, obwohl das Gesetz sie verlangtEine Auswertung aller Publikationen im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) durch die Luzerner blueSky Information GmbH zeigt: Bei 791 Firmenkonkursen von Januar bis September 2026 hatte ein amtierendes oder ehemaliges Mitglied von Verwaltungsrat oder Geschäftsführung zuvor schon eine solche Funktion bei einer anderen Firma, deren Konkurs höchstens 15 Monate zurücklag. In gut vier von zehn Fällen lag die frühere Firma in einem anderen Kanton.Die kantonalen Handelsregister bieten eine Personensuche, aber jedes nur im eigenen Kanton. Auf Zefix, dem Firmenindex des Bundes, fehlt sie, obwohl Art. 928b Abs. 3 OR sie seit 2025 vorsieht; der Bundesrat bestätigte die Verzögerung im Februar 2026. Auch im neuen Meldungsschema, mit dem das SECO das Amtsblattportal 2027 erneuert, ist kein Feld für eine Personennummer vorgesehen."Ein Lieferant in Luzern sieht im Handelsregister seines Kantons nicht, dass der neue Geschäftsführer seines Kunden letztes Jahr eine Firma im Aargau geleitet hat, die in Konkurs ging. Wer Mandate über alle Kantone verknüpft, auch wir, muss Personen über Vor- und Nachnamen und Heimatort zuordnen; bei Namensvettern bleibt das unsicher, und solche Treffer lassen wir weg. Dabei verlangt die Verordnung seit 2021 zu jeder Person eine anonyme Nummer. Veröffentlicht der Bund sie, können auch private Anbieter eine vollständige Personensuche bauen", sagt Marc Loeb, Geschäftsführer der blueSky Information GmbH.Gegenüber Januar bis September 2024 stieg die Zahl der Fälle von 423 auf 791. Ihr Anteil an allen Firmenkonkursen blieb mit 8,0 und 8,5 Prozent aber etwa gleich: Es gibt insgesamt mehr Konkurse, laut Wirtschaftsauskunfteien zu einem wichtigen Teil, weil seit 2025 auch Steuerschulden zum Konkurs führen können. Ein Wiederholungsfall belegt für sich keinen Missbrauch.Auf registerbuch.ch gibt es eine Personensuche über alle Kantone mit Link auf die amtliche Publikation zu jedem Mandat, nutzbar auch in KI-Assistenten wie Claude und im E-Mail-Postfach; einzelne Abfragen sind kostenlos.Kennzahlen, Definition und Methode: https://registerbuch.ch/medien/konkurse-2026Zahlen für einzelne Kantone auf Anfrage.Über die blueSky Information GmbHDie Luzerner Firma betreibt das Firmenverzeichnis registerbuch.ch und unter der Marke Protime (protime.ai) Handelsregister-Überwachung, News-Briefings und E-Mail-Assistenz.Pressekontakt:Marc Loeb, GeschäftsführerblueSky Information GmbH, Pilatusstrasse 41, 6003 LuzernTelefon +41 79 619 43 14, erreichbar am 2. November von 8 bis 16 Uhrkontakt@registerbuch.chhttps://registerbuch.chOriginal-Content von: blueSky Information GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100104253/100943314