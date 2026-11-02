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Guten Morgen, meine Damen und Herren,die zunehmende Schwäche an der Wall Street bestätigt unsere vorsichtige Haltung gegenüber den hoch bewerteten Technologieaktien. Wie am Freitag angekündigt, beschäftigen wir uns heute auch mit einer möglichen Short-Position auf den NASDAQ 100. Allerdings wollen wir den zuletzt deutlich gefallenen Kursen nicht hinterherlaufen. Nach den jüngsten Verlusten erscheint eine technische Zwischenerholung durchaus möglich. Eine solche Gegenbewegung könnte uns einen wesentlich günstigeren Einstieg in eine Short-Spekulation eröffnen. Wir warten deshalb zunächst einen Rebound ab, bevor wir eine entsprechende Position eingehen. An unserer grundsätzlich skeptischen Einschätzung des Technologiesektors ändert das nichts.Auf der Long-Seite setzen wir unsere Suche nach attraktiven Unternehmen außerhalb des unmittelbaren KI-Booms fort. Dabei konzentrieren wir uns auf etablierte Geschäftsmodelle mit einer starken Marktposition, soliden Erträgen und überzeugenden Zukunftsperspektiven. Heute haben wir wieder zwei neue Kandidaten für Sie herausgesucht, die finden Sie mit einer ausfürhlichen Analyse in der Termin-Börse daily ().