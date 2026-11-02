Unterföhring (ots) -- WELT TV verlängert Satellitenkapazitäten- N24Doku und Welt HD auch künftig über ASTRA 19,2° Ost und HD+ zu empfangenWELT TV und SES Germany verlängern ihre Zusammenarbeit. Die Vereinbarung sichert die Verbreitung von Programmen in Deutschland über die ASTRA-Orbitalposition 19,2° Ost bis ins nächste Jahrzehnt und umfasst die unverschlüsselte Ausstrahlung des SD-Senders N24Doku sowie die Verbreitung des Senders Welt HD als Teil des HD+ Angebots.Die Vereinbarung unterstreicht die Stärke und Flexibilität linearer Satellitenverbreitung als Distributionsweg.Thorsten Prohm, Chief Technical Officer WELT TV: "SES ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für die Verbreitung unserer Programme. Mit der Vertragsverlängerung stellen wir sicher, dass unser Qualitätsjournalismus und unsere Dokumentationen ohne Barrieren bei einem breiten Publikum ankommen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser erfolgreichen Partnerschaft, die Welt HD und N24 Doku Verlässlichkeit auf höchstem technischem Niveau garantiert."Christoph Mühleib, Geschäftsführer SES Germany und HD PLUS: "Es gibt Inhalte, auf die Zuschauer nicht verzichten wollen. Und Nachrichten, Reportagen oder Dokumentationen gehören eindeutig dazu. Umso mehr freue ich mich über die Verlängerung der Partnerschaft zwischen WELT TV und SES Germany. Die neue Vereinbarung sichert den Sendern N24Doku und Welt HD auch künftig die verlässliche Reichweite über ASTRA 19,2° Ost - und gewährleistet, dass das Sendeangebot dort empfangen wird, wo es viele Menschen erreicht: in Millionen von Haushalten in Deutschland."Über ASTRAASTRA ist ein Satellitensystem der SES, dem globalen Anbieter von Konnektivitätslösungen für Inhalte mit einer Flotte von 120 Satelliten auf zwei Umlaufbahnen. Unter dem Markennamen ASTRA verantwortet die SES Germany GmbH die Vermarktung und den Vertrieb der Services von SES in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über die Orbitalposition 19,2 Ost überträgt ASTRA ohne monatliche Anschlusskosten mehr als 350 Programme in deutscher Sprache. Ende 2025 empfingen in Deutschland über 15 Millionen TV-Haushalte ihre Programme über Satellit. Mehr Informationen unter www.astra.de.Pressekontakt:Frank LiliePressesprecherASTRA Deutschland GmbHTel. + 49 (0) 89 1896 1640frank.lilie@ses.comwww.astra.deOriginal-Content von: ASTRA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74836/6382049