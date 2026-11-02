London (ots) -EXPO 2027 Belgrad stellt auf der WTM London das touristische Angebot Serbiens vor. Vom 15. Mai bis 15. August 2027 findet dort die erste Spezialisierte Expo auf dem Westbalkan statt.Mit über 140 internationalen Teilnehmern und mehr als vier Millionen erwarteten Besuchen bietet die 93-tägige Ausstellung Reiseveranstaltern Möglichkeiten, buchbare Reisepakete zu entwickeln, die den EXPO-Besuch mit weiteren Reisezielen in Serbien verbinden."Die EXPO 2027 ist ein Ausgangspunkt, um Serbiens reiches kulturelles Erbe, die beeindruckenden Landschaften entlang der Donau, die Berge und traditionellen Dörfer Westserbiens sowie die besondere Gastronomie und Weinkultur zu entdecken. Für Partner der Reisebranche ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die EXPO in ihre Angebote für 2027 einzubinden - durch gezielte Besuche, Gruppenreisen oder Routen, die Belgrad mit anderen Regionen verbinden", sagte Igor Kovacevic, Direktor der EXPO 2027 Belgrad.Die internationale Kampagne Visit Serbia bewirbt Reiserouten, die die EXPO mit Novi Sad, Fruška Gora, der Donauschlucht und der Festung Golubac verbinden. Kultur, Gastronomie, Weinstraßen und Naturausflüge bieten zusätzliche Anreize für längere Aufenthalte.Von Januar bis August 2026 verzeichnete Serbien 3,13 Millionen Touristenankünfte (+6,5 %). Die Übernachtungen ausländischer Gäste stiegen um 5,8 % auf 4,33 Millionen, die britischer Gäste um 8,7 %.Veranstaltung: 3.-5. November 2026; ExCeL London, Royal Victoria Dock, London, Vereinigtes Königreich.Über die EXPO 2027 Belgrad: Die 93-tägige Ausstellung steht unter dem Motto "Play for Humanity: Sport and Music for All". Über 140 internationale Teilnehmer haben ihre Teilnahme bestätigt.Weitere Informationen zur EXPO 2027 Belgrad finden Sie unter folgendem LINK.Pressekontakt:expo.serbia@mcgroup.comOriginal-Content von: EXPO 2027 Belgrade Serbia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183228/6382039