Dublin (ots) -Der Online-Marktplatz Temu ist der globalen Allianz oriGIn, dem Geographical Indications Network, als Associate Member beigetreten. Geografische Angaben (Geographic Indications; GI) haben besonderen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wert. Sie schützen Produkte, deren Eigenschaften und Tradition untrennbar mit ihrer geografischen Herkunft verbunden sind.Der Beitritt ist Teil des fortlaufenden Engagements von Temu für den Schutz geistigen Eigentums (IP). Durch die Zusammenarbeit mit dem globalen Netzwerk von lokalen Erzeugern und Institutionen rund um oriGIn schlägt Temu eine Brücke zwischen digitalen Handelsplattformen und Rechteinhabern und stärkt so den Schutz regionaler Produktbezeichnungen im digitalen Markt."Wir freuen uns, Temu in unserer globalen Koalition willkommen zu heißen. Zusammen mit GI-Gruppen aus den Bereichen Wein, Spirituosen, Landwirtschaft, Handwerk und Industrie weltweit wächst die oriGIn-Gemeinschaft aus öffentlichen und privaten Akteuren, die sich für den Schutz geografischer Angaben starkmachen, stetig. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Temu im Rahmen unseres Programms zu Technologien für den GI-Schutz, die Durchsetzung, Rückverfolgbarkeit, Kommunikation und Nachhaltigkeit", sagte Massimo Vittori, Geschäftsführender Direktor von oriGIn.GI-Schutzmaßnahmen in Temus IP-SchutzprogrammTemu hat im Rahmen seines IP-Schutzprogramms eigene Schutzmechanismen für geografische Angaben eingeführt. Der Schutz geistigen Eigentums auf Temu wird durch umfassende Prüf- und Durchsetzungsstrukturen unterstützt:- Proaktive Überwachung: Die proaktive Erkennungsdatenbank von Temu umfasst über 47 Millionen Bilder und 9,5 Millionen Keywords. Diese automatisierte Funktion wird durch menschliche Prüfung ergänzt und hilft, potenzielle IP-Verletzungen zu erkennen und zu prüfen, bevor Angebote online gehen.- Schnelle Entfernung: Laut dem Intellectual Property Protection Report 2026 von Temu überwogen proaktive Angebotsentfernungen die reaktiven Maßnahmen im Verhältnis 331 zu 1. IP-Beschwerden werden im Durchschnitt in weniger als 24 Stunden bearbeitet.- Eigenes GI-Register: Temu hat eine dedizierte GI-Kategorie in seine globale Brand Registry integriert. Rechteinhaber und autorisierte Vertreter können ihre geografischen Angaben unter Vorlage entsprechender Nachweise registrieren und über das Brand Protection Center Angebote, die ihre Rechte verletzen, direkt eskalieren.- Kooperation mit Branchenverbänden: Temu arbeitet aktiv mit über 130 Branchenverbänden zusammen, steht über seine Brand Guardian Initiative in direktem Austausch mit mehr als 3.000 Marken und bietet über sein Seller Education Center Orientierung zu regulatorischen Anforderungen."Mit dem Beitritt zu oriGIn macht Temu einen bedeutenden Schritt nach vorn, um digitale Plattformen und traditionelle Erzeugergemeinschaften miteinander zu verbinden. Wir freuen uns darauf, vom umfangreichen Netzwerk von oriGIn aus Mitgliedern und Partnern weltweit zu lernen und uns mit ihnen auszutauschen", sagte ein Temu-Sprecher.Wirksamer GI-Schutz erfordert sowohl starke Durchsetzungsmaßnahmen als auch strukturierte Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Organisationen. Im ersten Halbjahr 2026 führte Temu mehr als 100 Treffen mit Handelsverbänden, Industrie- und Handelskammern sowie Start-up-Netzwerken in Europa durch, um die Schwierigkeiten kleiner Unternehmen beim Online-Verkauf zu verstehen. Der fehlende persönliche Kontakt zur Lösung möglicher Probleme wurde dabei immer wieder als Hürde für lokale Unternehmen genannt. Dieses Feedback fließt in Temus breitere Unterstützung für Verkäufer ein.Im Rahmen dieser Unterstützung hat Temu sein globales Geographical Indications Protection Programme gestartet. Es bietet lokalen Unternehmen, zuständigen Behörden und akkreditierten Organisationen klare Rahmenbedingungen, um mit Temu zusammenzuarbeiten, relevante Informationen auszutauschen und Hinweise auf mögliche GI-Verstöße zur Prüfung einzureichen.Der Schutz der Authentizität von GI-Produkten im Netz stärkt sowohl das Vertrauen der Verbraucher als auch die Lebensgrundlage lokaler Erzeugergemeinschaften. Temu investiert aktiv in diesen Einsatz, unter anderem durch Partnerschaften mit Organisationen wie oriGIn und dem italienischen Zentralen Inspektorat für Betrugsbekämpfung und Qualitätsschutz von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen (ICQRF). Durch die Verbindung von proaktiver Erkennung und aktivem Dialog über Branchengrenzen hinweg will Temu bewährte Verfahren für die digitale GI-Durchsetzung voranbringen.Über TemuTemu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucher mit Millionen von Herstellern, Marken und Geschäftspartnern verbindet. Temu ist in mehr als 90 Märkten weltweit tätig und hat es sich zum Ziel gesetzt, erschwingliche, hochwertige Produkte anzubieten, die den Kunden ein besseres Leben ermöglichen.Über oriGInoriGIn ist die globale Allianz von GI-Gruppen. Sie vertritt rund 600 Verbände aus 40 Ländern aus den Bereichen Wein, Spirituosen, Landwirtschaft, Handwerk und Industrie und setzt sich für einen robusten Schutz und eine wirksame Durchsetzung geografischer Angaben in nationalen Gesetzen und internationalen Abkommen ein.oriGIn ist zudem eine Plattform, auf der internationale Organisationen, Kanzleien und Technologieunternehmen, Ämter für geistiges Eigentum, Universitäten, Forschungszentren, Kontrollstellen und Entwicklungsagenturen mit GI-Gruppen in Austausch treten.Pressekontakt:media@temu.comOriginal-Content von: TEMU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178071/6382037