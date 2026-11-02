HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran von 400 auf 340 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die erhöhten mittelfristigen Kapitalausgaben hätten ihn überrascht, schrieb George McWhirter in einer Studie am Montag. Er habe daher die Schätzungen für den Free Cashflow (FCF) des Rüstungs- und Luftfahrtkonzerns in den kommenden Jahren gekürzt./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000073272
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