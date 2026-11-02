Lange vegetierte der Rüstungssektor in der Schmuddelecke. Doch diese Zeit ist vorbei: Seit einigen Monaten drängen Midmarket-Investoren verstärkt in den Sektor. Einige Finanzinvestoren investieren sogar ausschließlich in Defense-Unternehmen. Ein solches Beteiligungsvehikel ist GW Defense Invest, hinter dem die ehemalige Capiton-Partnerin Roumyana Schnettler und ihr langjähriger Kollege Alexander Graat stehen. Mit einem Deal-by-Deal-Ansatz hat GW Defense Invest im Juli auch schon die erste Transaktion eingefädelt. Bei FINANCE TV spricht die Gründerin und Partnerin Schnettler über ihre Entscheidung, einen Defense-Investor auf die Beine zu stellen, den ersten Deal und die Frage, wie nachhaltig der aktuelle Hype um Rüstungsunternehmen aus ihrer Sicht tatsächlich ist. "Die Branche ist extrem fragmentiert und bis dato hat noch keine Konsolidierung stattgefunden", ist Schnettler überzeugt. Außerdem erwartet sie in den nächsten fünf bis sieben Jahren ein zweistelliges Branchenwachstum. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Was den Rüstungssektor für Private-Equity-Investoren neben dem Konsolidierungspotenzial spannend macht • Welche Wachstumsschmerzen Mittelständler im Rüstungsbereich oft meistern müssen - und wie Finanzinvestoren dabei helfen können • Wie die Finanzinvestorin den Rüstungs-Hype einordnet, wenn es um Deeskalation, Marktsättigung und politische Kurswechsel geht • Warum "Buy and Build" im Defense-Sektor anders aussehen könnte als gewohnt • Ob Wissen oder Netzwerk entscheidender ist, wenn man als PE in einen neuen Sektor vorstößt Die Gesprächsteilnehmer: Host: Olivia Harder (FINANCE Magazin) Gast: Roumyana Schnettler (Partnerin, GW Defense Invest) _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/ Verpassen Sie keine Folge - hören Sie uns als Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music oder sehen Sie sich das Interview als Video auf Youtube an.