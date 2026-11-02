Die Rheinmetall-Aktie hat am vergangenen Freitag 2,0% verloren und ging bei 1.032,60 € aus dem Handel. Auf Jahressicht liegt das Papier damit rund 40% im Minus. Kurz vor den Zahlen zum dritten Quartal am Donnerstag haben zwei große Banken ihre Kursziele gesenkt. Gleichzeitig sorgen mögliche Ukraine-Gespräche für Unruhe in der gesamten Branche. Die entscheidende Frage lautet: Kann Rheinmetall mit dem Quartalsbericht das Vertrauen zurückholen? Abu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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