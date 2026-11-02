Die Zukunft der elektrischen Luftmobilität rückt näher. Joby Aviation treibt die Entwicklung seiner Flugtaxis voran und könnte trotz eines massiven Kursverlusts langfristig erhebliches Wachstumspotenzial bieten. Allerdings bleiben die fehlende Zulassung und die immer noch ambitionierte Bewertung zentrale Risiken. Flugtaxi-Entwickler unter Druck Die Aktie von Joby Aviation hat seit Jahresbeginn etwa 63 Prozent an Wert verloren. Zuvor hatte die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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