Die Erholung bei Bitcoin setzt sich zum Wochenstart fort. Am Montagmorgen legt die größte Kryptowährung um rund 1% auf 78.600 US$ zu, bereits der dritte Tag mit Gewinnen in Folge. Der Rekord-Hack bei Binance und die Zinsentscheidungen von Fed und EZB hatten den Kurs zuvor zeitweise bis auf 76.000 US$ gedrückt. Im Tagesverlauf folgt der ISM-Index, am Dienstag wählen die USA einen neuen Kongress. Die entscheidende Frage lautet: Ist das schon die Wende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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