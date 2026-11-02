Den starken Kursanstieg im August auf etwa 42 € konnte die TRATON-Aktie nicht halten. Seitdem befindet sie sich wieder in einem deutlichen Abwärtstrend und notiert inzwischen etwa auf dem Niveau zum Jahresanfang. Am Montag steht die Aktie aktuell bei 32 €. Hier stellt sich die Frage: Setzt sich der Abwärtstrend fort oder lohnt sich auf dem aktuellen Kursniveau bereits ein Einstieg? Solide Geschäftszahlen vorgelegt Nach dem verhaltenen Jahresstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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