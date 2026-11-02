ZÜRICH, Nov. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während Regierungen weltweit um internationales Kapital, Unternehmer und hochqualifizierte Fachkräfte werben und immer mehr Familien ihre Möglichkeiten in Bezug auf Wohnsitz und Staatsbürgerschaft diversifizieren möchten, kommen im kommenden Monat politische Entscheidungsträger, Wissenschaftler, Investoren und Branchenexperten in Zürich zur 20. Global Citizenship Conference zusammen.

Die Jubiläumsausgabe der Konferenz, die Henley & Partners vom 23. bis 25. November 2026 im The Dolder Grand ausrichtet, wird mehr als 400 Teilnehmende aus Politik und Wirtschaft sowie internationale Investoren, Leiter von Family Offices, Vermögensverwalter und Experten für globale Mobilität zusammenbringen. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklungen, die die Zukunft der globalen Staatsbürgerschaft maßgeblich beeinflussen.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich die Konferenz gemeinsam mit der Investitionsmigration weiterentwickelt. Was einst ein Nischenbereich war, ist heute zu einem zunehmend wichtigen Bestandteil der internationalen Vermögensplanung und der nationalen Strategien zur Wirtschaftsentwicklung geworden.

Zwei Jahrzehnte des Wandels bei der globalen Staatsbürgerschaft

Dieses Jubiläum fällt in eine Zeit, in der zunehmende geopolitische Unsicherheit, demografische Herausforderungen und eine sich wandelnde Migrationspolitik das Verhältnis zwischen Individuen und Staaten grundlegend verändern.

Dr. Christian H. Kälin, Vorsitzender von Henley & Partners, erklärt: "Vor zwanzig Jahren haben wir diese Konferenz aus einer einfachen Überzeugung heraus ins Leben gerufen: Der Geburtsort eines Menschen sollte nicht über die Grenzen seiner Zukunft entscheiden. Für Familien können zusätzliche Staatsbürgerschaften und Aufenthaltsrechte Chancen eröffnen, die über Generationen hinweg wirken. Für Staaten bieten gut konzipierte Programme die Möglichkeit, Talente und Investitionen anzuziehen und damit die Grundlage für langfristigen Wohlstand zu schaffen."

Seit den Anfängen der Konferenz haben immer mehr Regierungen Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogramme in umfassendere Strategien eingebunden, mit denen sie Investitionen anziehen, Unternehmertum fördern und ihre wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken wollen.

Dr. Kälin ergänzt: "Hier treffen zwei starke Kräfte aufeinander: Familien wünschen sich mehr Freiheit bei der Wahl ihres Wohn-, Arbeits- und Investitionsortes. Gleichzeitig stehen Regierungen im Wettbewerb um jene Talente und jenes Kapital, die für die Gestaltung ihrer Zukunft entscheidend sind. Staatsbürgerschaft ist weit mehr als eine Frage der Identität. Sie eröffnet ein Spektrum an Rechten und Möglichkeiten, das den Lebensweg über Generationen hinweg prägen und dauerhafte Verbindungen zwischen Menschen und Staaten schaffen kann."

Wachsende Nachfrage aus etablierten Demokratien

Das Jubiläum fällt in eine Zeit, in der die Nachfrage nach zusätzlichen Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsmöglichkeiten weltweit steigt. Dabei wächst insbesondere das Interesse von Bürgern einiger der wohlhabendsten und traditionsreichsten Demokratien der Welt.

In den vergangenen zehn Monaten hat Henley & Partners Kunden aus mehr als 100 Ländern bei der Auswahl und Inanspruchnahme von insgesamt 50 verschiedenen Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogrammen unterstützt. 36 % der Antragsteller leben bereits außerhalb ihres Herkunftslandes. US-amerikanische Staatsangehörige machen knapp ein Viertel der Kunden des Unternehmens aus. Das Vereinigte Königreich liegt auf Platz 6 und Deutschland auf Platz 9. Besonders deutlich war der Anstieg bei Frankreich, das bei den Kundenanträgen von Platz 36 auf Platz 14 vorrückte. Auch Australien und Kanada zählen zu den 15 am stärksten vertretenen Kundennationalitäten. Bei den Anfragen liegt Indien an der Spitze.

Dr. Juerg Steffen, CEO von Henley & Partners, sieht darin weniger den Ausdruck einer konkreten Auswanderungsabsicht oder eines schwindenden Vertrauens in die eigenen Heimatländer als vielmehr einen zunehmend strategischen Umgang mit langfristigen Unsicherheiten. Er erklärt: "Besonders bemerkenswert ist, dass viele dieser Familien bereits über ein hohes Maß an internationaler Mobilität verfügen. Die wachsende geopolitische, fiskalische und regulatorische Unsicherheit veranlasst sie jedoch dazu, ihre Optionen gezielt zu erweitern und sogenannte souveräne Portfolios aufzubauen. Dazu gehören ergänzende Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrechte ebenso wie Investitionen und persönliche Bindungen in unterschiedlichen Ländern und Rechtsordnungen."

Die nächste Ära der globalen Mobilität und der staatlichen Wettbewerbsfähigkeit

Vor diesem Hintergrund widmet sich das Konferenzprogramm einem der drängendsten politischen Spannungsfelder, vor denen Europa und andere Industrieländer stehen: Wie können Regierungen auf die wachsenden Vorbehalte in der Bevölkerung gegenüber der Einwanderung und die Forderung nach strengeren Kontrollen reagieren, ohne dabei an Attraktivität für Investoren, Unternehmer und qualifizierte Fachkräfte zu verlieren, die für das Wirtschaftswachstum unverzichtbar sind?

Das Programm beleuchtet außerdem, wie sich die geografischen Schwerpunkte von Wohlstand und globaler Mobilität verschieben, welche Erfolge kleinere Staaten im Wettbewerb um internationales Kapital und qualifizierte Fachkräfte erzielen und wo neue Zentren für Investitionen, Unternehmertum und internationale Wohnsitznahme entstehen. Weitere zentrale Themen sind die doppelte Rolle der Vereinigten Staaten - als bedeutendes Zielland für internationale Investitionen und zugleich als zunehmend wichtige Herkunftsregion für die Nachfrage nach Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogrammen im Ausland -, die Veränderungen der globalen Steuerlandschaft sowie die Frage, wie sich die Planung internationaler Mobilität in übergeordnete Strategien zur Verwaltung von Familienvermögen, zur Steuerung von Investitionen sowie zu Nachfolgeregelungen integrieren lässt.

Über das Thema Investitionsmigration hinaus widmet sich die Konferenz auch Fragen der Vertreibung und Staatenlosigkeit, der zunehmenden Bedeutung digitaler Identitäten und moderner Grenztechnologien sowie den Auswirkungen des demografischen Wandels, des technologischen Fortschritts und der geopolitischen Fragmentierung auf die globale Mobilität.

Weltbürgerschaft mit Leben füllen

Ein Höhepunkt der diesjährigen Konferenz ist das Galadinner mit der Verleihung des Global Citizen Award am 24. November. Damit wird eine herausragende Persönlichkeit ausgezeichnet, die sich mit Mut und großem Engagement den drängendsten Problemen unserer Zeit stellt - Herausforderungen, die nationale Grenzen überschreiten und gemeinsame globale Antworten erfordern.

Der Preis wird in Zusammenarbeit mit der Schweizer gemeinnützigen Andan Foundation verliehen. Die Stiftung setzt sich für Geflüchtete und andere Menschen ein, die aufgrund von Gewalt und Konflikten ihre Heimat verlassen mussten. Mit ihren Initiativen fördert sie deren Selbstständigkeit, gesellschaftliche Teilhabe und wirtschaftliche Perspektiven.

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