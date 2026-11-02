Man kennt die Szene: Am Nachbartisch im Restaurant ist eine ganze Familie mit ihren elektronischen Geräten beschäftigt. In Italien will eine Initiative das wieder ändern - zumindest für einen Monat. Alle beim Essen im Restaurant mit Handys am Tisch, die Kinder am Tablet mit irgendwelchen Videos oder Spielen beschäftigt? Auf Sardinien hat ein Pilotversuch begonnen, mit dem Familien am Esstisch wieder zum Reden gebracht werden sollen. An der zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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