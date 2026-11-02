Erdgas-Chance in Österreich: Neuer Partner macht Weg für Bohrung frei

Anzeige / Werbung
ADX Energy meldet den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung mit Empyrean Energy für die geplante Gasbohrung GOLD-1 in Oberösterreich. Empyrean finanziere 20 Prozent der Kosten für Bohrung, Fertigstellung und Tests und könne dafür eine wirtschaftliche Beteiligung von 10 Prozent am Projektgebiet erhalten. Der Bohrbeginn sei für Januar 2027 vorgesehen.
ADX Energy meldet den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung mit Empyrean Energy für die geplante Gasbohrung GOLD-1 in Oberösterreich. Empyrean finanziere 20 Prozent der Kosten für Bohrung, Fertigstellung und Tests und könne dafür eine wirtschaftliche Beteiligung von 10 Prozent am Projektgebiet erhalten. Der Bohrbeginn sei für Januar 2027 vorgesehen.
Finanzierung gegen Beteiligung
Die österreichische ADX-Tochter ADX VIE GmbH und Empyrean haben das Energy Investment Agreement am 30. Oktober 2026 unterzeichnet. Nach Angaben von ADX beläuft sich die Finanzierungsverpflichtung
von Empyrean auf 555.400 EUR. Dieser Betrag entspricht 20 Prozent der für GOLD-1 festgelegten Kostenobergrenze von 2,777 Millionen EUR.
Sobald Empyrean seine Verpflichtung erfüllt habe, werde das Unternehmen mit 10 Prozent an einer noch zu gründenden Partnerschaft für Exploration, Entwicklung und mögliche Förderung im GOLD-Gebiet beteiligt sein. Anschließend müsse Empyrean 10 Prozent der weiteren Partnerschaftskosten tragen. Nicht verbrauchte Mittel aus der Finanzierungszusage würden auf Empyreans Anteil an einer späteren Bohrung im selben Gebiet angerechnet.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)