Erdgas-Chance in Österreich: Neuer Partner macht Weg für Bohrung frei

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ADX Energy meldet den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung mit Empyrean Energy für die geplante Gasbohrung GOLD-1 in Oberösterreich. Empyrean finanziere 20 Prozent der Kosten für Bohrung, Fertigstellung und Tests und könne dafür eine wirtschaftliche Beteiligung von 10 Prozent am Projektgebiet erhalten. Der Bohrbeginn sei für Januar 2027 vorgesehen.

ADX Energy meldet den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung mit Empyrean Energy für die geplante Gasbohrung GOLD-1 in Oberösterreich. Empyrean finanziere 20 Prozent der Kosten für Bohrung, Fertigstellung und Tests und könne dafür eine wirtschaftliche Beteiligung von 10 Prozent am Projektgebiet erhalten. Der Bohrbeginn sei für Januar 2027 vorgesehen.

Finanzierung gegen Beteiligung

Die österreichische ADX-Tochter ADX VIE GmbH und Empyrean haben das Energy Investment Agreement am 30. Oktober 2026 unterzeichnet. Nach Angaben von ADX beläuft sich die Finanzierungsverpflichtung von Empyrean auf 555.400 EUR. Dieser Betrag entspricht 20 Prozent der für GOLD-1 festgelegten Kostenobergrenze von 2,777 Millionen EUR.



Sobald Empyrean seine Verpflichtung erfüllt habe, werde das Unternehmen mit 10 Prozent an einer noch zu gründenden Partnerschaft für Exploration, Entwicklung und mögliche Förderung im GOLD-Gebiet beteiligt sein. Anschließend müsse Empyrean 10 Prozent der weiteren Partnerschaftskosten tragen. Nicht verbrauchte Mittel aus der Finanzierungszusage würden auf Empyreans Anteil an einer späteren Bohrung im selben Gebiet angerechnet.