Die UMT United Mobility Technology AG (ISIN DE000A40ZVU2) meldet sich mit schwarzen Zahlen zurück. Deutlich niedrigere Kosten, weniger Schulden und eine gestärkte Bilanz zeigen, dass der Umbau des Unternehmens vorankommt. Doch die eigentliche Bewährungsprobe steht noch bevor. Unter dem künftigen Namen WAYDEAR AG will die Gesellschaft mit künstlicher Intelligenz durchstarten. UMT schafft die Rückkehr in die Gewinnzone Nach einem Verlust von 269.200 Euro im Vorjahreszeitraum weist die UMT AG für das erste Halbjahr 2026 einen Überschuss von 35.500 Euro aus. Das entspricht einer Ergebnisverbesserung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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