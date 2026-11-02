Berlin (ots) -Für viele IT-Systemhäuser und Managed Service Provider klingt ISO 27001 zunächst nach zusätzlicher Bürokratie, Dokumentation und Kosten. Dabei kann die Norm wirtschaftlich genau das Gegenteil bewirken: Eine Zertifizierung kann den Zugang zu größeren Kunden und Ausschreibungen erleichtern, bei denen ein nachgewiesenes Informationssicherheitsmanagement vorausgesetzt wird. Gleichzeitig können Systemhäuser ihr aufgebautes Know-how nutzen, um Kunden bei der Umsetzung von Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu begleiten und daraus wiederkehrende Dienstleistungen zu entwickeln.Viele Systemhäuser betrachten ISO 27001 ausschließlich als Kostenfaktor. Dabei kann die Zertifizierung gleich doppelt wirtschaftlich interessant sein: Sie professionalisiert die eigenen Abläufe und öffnet gleichzeitig die Tür zu Kunden und Leistungen, die vorher gar nicht erreichbar waren. Nachfolgend erfahren Sie, wie IT-Systemhäuser und MSPs die Norm nicht nur für mehr Sicherheit nutzen, welche Rolle die Zertifizierung für eine langfristige Kundenbindung spielt und warum ISO 27001 zunehmend auch zum Vertriebsargument wird.Das Zertifikat öffnet neue TürenGerade größere Unternehmen prüfen IT-Dienstleister längst nicht mehr nur nach Preis, Erfahrung und technischer Kompetenz. Einkauf, Informationssicherheit und Risikomanagement verlangen zunehmend nachvollziehbare Nachweise darüber, wie ein Anbieter mit Sicherheitsrisiken, administrativen Zugängen oder Vorfällen umgeht.Für Systemhäuser kann das unmittelbar über Geschäftschancen entscheiden. Wird bei einer Ausschreibung ein ISO-27001-Zertifikat verbindlich vorausgesetzt, scheidet ein Anbieter ohne entsprechenden Nachweis möglicherweise aus, bevor sein eigentliches Angebot bewertet wird. Die Zertifizierung garantiert zwar keinen Auftrag, kann aber den Zugang zu Kunden ermöglichen, die zuvor nicht erreichbar waren.Damit wird ISO 27001 auch für den Vertrieb relevant. Das Zertifikat schafft einen standardisierten Nachweis für den systematischen Umgang mit Informationssicherheit. Voraussetzung ist allerdings, dass der zertifizierte Anwendungsbereich zu den Leistungen passt, für die das Unternehmen den Nachweis einsetzen möchte.Struktur schafft wirtschaftliche VorteileDer zweite Hebel liegt im eigenen Betrieb. In vielen gewachsenen Systemhäusern sind Leistungen, Zuständigkeiten und Freigaben nicht überall einheitlich geregelt. Bei einzelnen Kundenanfragen muss dann immer wieder entschieden werden, welche Tätigkeiten zum vereinbarten Service gehören oder wer eine Änderung freigeben darf.Das kostet Zeit und erschwert die Kalkulation. Zudem können Leistungen erbracht werden, die anschließend nicht abgerechnet werden. Ein funktionierendes Informationssicherheitsmanagementsystem schafft hier verbindlichere Strukturen. Prozesse werden definiert, Verantwortlichkeiten geklärt und sicherheitsrelevante Entscheidungen nachvollziehbar dokumentiert.Dadurch hängt wichtiges Wissen weniger von einzelnen Mitarbeitern ab. Vertretungen werden einfacher, neue Beschäftigte lassen sich schneller einarbeiten und wiederkehrende Leistungen besser planen. Weniger Rückfragen, Doppelarbeit und ungeplante Tätigkeiten können zugleich den Aufwand pro Auftrag reduzieren.Aus Sicherheit werden wiederkehrende LeistungenISO 27001 kann außerdem die Grundlage für zusätzliche Dienstleistungen schaffen. Viele Systemhäuser verkaufen IT-Sicherheit vor allem über Produkte wie Firewalls, Backups oder Mehrfaktorauthentifizierung. Kunden benötigen jedoch zunehmend nicht nur technische Lösungen, sondern auch Nachweise darüber, dass Sicherheitsmaßnahmen zuverlässig funktionieren.Ein Backup allein zeigt beispielsweise noch nicht, ob eine Wiederherstellung tatsächlich gelingt. Auch ein Patchmanagement-System beantwortet nicht automatisch, wie mit kritischen Schwachstellen oder Ausnahmen verfahren wird.Daraus können wiederkehrende Services entstehen, etwa Berechtigungsprüfungen, Wiederherstellungstests, Sicherheitsberichte, Schwachstellenmanagement oder Notfallübungen. Entscheidend ist, die Leistungen nicht nur als zusätzliche Arbeitsstunden anzubieten, sondern Umfang, Rhythmus und Ergebnis klar festzulegen. So wird aus einer gelegentlichen Prüfung beispielsweise eine quartalsweiser Überprüfung mit dokumentiertem Ergebnis.Für das Systemhaus entstehen dadurch besser planbare Leistungen, während Kunden regelmäßig die benötigten Sicherheitsnachweise erhalten. Gleichzeitig intensiviert sich die Zusammenarbeit, weil der Dienstleister dauerhaft in sicherheitsrelevante Abläufe eingebunden bleibt.Die eigenen Grenzen kennenDabei darf das Zertifikat nicht mehr versprechen, als es tatsächlich leistet. Ein ISO-27001-zertifiziertes Systemhaus macht seinen Kunden nicht automatisch ISO-27001-konform. Auch befähigt die eigene Zertifizierung einen Anbieter nicht automatisch dazu, umfassende ISO-Beratung oder unabhängige Prüfungen anzubieten.Systemhäuser können sich deshalb auf Leistungen konzentrieren, die nah an ihrem Kerngeschäft liegen. Dazu zählen etwa sichere IT-Betriebsprozesse, technische Schutzmaßnahmen, laufende Überwachung und die Dokumentation erbrachter Leistungen. Für spezialisierte Beratungs- oder Prüfaufgaben lassen sich externe Partner einbinden.Vom Kostenfaktor zum GeschäftsinstrumentOb ISO 27001 wirtschaftlichen Mehrwert schafft, hängt letztlich davon ab, wie ein Systemhaus die Zertifizierung angeht. Ausgangspunkt sollten die eigenen Geschäftsziele sein: Welche Kunden verlangen entsprechende Nachweise? Welche Ausschreibungen waren bisher nicht erreichbar? Und welche Sicherheitsaufgaben lassen sich als wiederkehrende Services strukturieren?Die Zertifizierung verursacht weiterhin Kosten und internen Aufwand. In die Rechnung gehören jedoch ebenso Geschäftschancen, die ohne Sicherheitsnachweis verschlossen bleiben, vermeidbare interne Aufwände und zusätzliche Dienstleistungen. Wird ISO 27001 mit diesen Zielen verbunden, kann die Norm deshalb mehr sein als ein Sicherheitsnachweis: Sie schafft Strukturen, die den Betrieb professionalisieren und zugleich neue Umsatzmöglichkeiten eröffnen.Über Joachim ReinkeJoachim Reinke ist Fachbuchautor, Experte für Informationssicherheit und Mitglied des Teams von einfachISO. Er begleitet IT-Dienstleister, Software-Agenturen und SaaS-Unternehmen auf ihrem Weg zur ISO 27001-Zertifizierung. Sein Schwerpunkt liegt auf klar strukturierten, praxisnahen Lösungen speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Bereits über 100 Unternehmen hat er erfolgreich bis zur Zertifizierung geführt. Weitere Informationen unter: https://einfachiso.de/Pressekontakt:einfachISO GmbHVertreten durch: Jörn Bungartz, Joachim ReinkeE-Mail: info@einfachiso.deWebsite: https://einfachiso.de/Original-Content von: einfachISO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182384/6382112