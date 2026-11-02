Basel/Bern (ots) -Das United Soloists Orchestra spielt "The Grand Romance Gala" am 11. November im Stadtcasino Basel und am 15. November im Casino Bern - Ballettmusik und Opernarien mit der Energie eines Rockkonzerts.Kein Frack, keine Notenpulte als Schutzwall: Rund 60 junge Musikerinnen und Musiker aus 17 Nationen stehen auf der Bühne, in T-Shirts mit einem roten Herz, unter einer Lichtregie wie bei einem Rockkonzert. Gespielt wird trotzdem Klassik, ihre bekanntesten Seiten: Tschaikowskys "Schwanensee", "Nussknacker" und das Finale der Ouvertüre "1812", danach "Nessun dorma", "O mio babbino caro", die Habanera aus "Carmen" und zum Schluss "Time to Say Goodbye".Das Tessiner Magazin "Ticino Welcome" nannte das United Soloists Orchestra (USO) "das Ensemble, das die Musik in Europa revolutioniert". Das 2017 im Tessin gegründete Orchester vereint Solistinnen und Solisten aus Häusern wie dem Tonhalle-Orchester Zürich, der Scala und dem Concertgebouw. Die Arien singen die Sopranistin Olga Czerwinski (Wiener Musikverein, Hofburg-Bälle) und der Tenor Francesco Tuppo (Teatro San Carlo, Teatro Massimo)."Wir wollen die klassische Musik nicht retten", sagt Dirigent Arseniy Shkaptsov. "Wir wollen zeigen, was ein Orchester heute sein kann - und dass niemand das Gefühl haben muss, diese Musik sei nicht für ihn." Rund 10'000 Menschen hören das USO jedes Jahr; für die beiden Galas sind bereits über 1'300 Karten verkauft.The Grand Romance Gala:11. November 2026, 19.30 Uhr, Stadtcasino Basel15. November 2026, 18.00 Uhr, Casino BernTickets CHF 39 bis 87, Ermässigung unter 30:https://uso.swiss/de/events/the-grand-romance-gala-basel?ref=ots · https://uso.swiss/de/events/the-grand-romance-gala-bern?ref=otsPressekontakt:Pressekarten und Interviews mit dem Dirigenten auf Anfrage.Bilder zur freien Verwendung (Foto: AK Photography): https://files.uso.swiss/public/share/1KYxmUnRptzx8TJ7E9lpRQArseniy Shkaptsov,United Soloists Orchestraoffice@uso.swiss+41 77 476 91 68Original-Content von: United Soloists Orchestra, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100104221/100943321