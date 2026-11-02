Märkte mehrheitlich freundlich, Ryanair und Boeing im Fokus

Der DAX startet leicht schwächer in den Handelstag, während der EuroStoxx 50 moderat zulegt. An den US-Börsen zeichnet sich ein positiver Auftakt ab: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren vorbörslich im Plus. Der Nikkei 225 schloss den Handel fester.
Makroökonomischer Überblick
Der deutsche Einzelhandel hat im September überraschend deutlich an Umsatz verloren. Preisbereinigt gingen die Erlöse gegenüber August um zwei Prozent zurück, während Volkswirte mit einem Zuwachs gerechnet hatten. Besonders schwach entwickelten sich Tankstellen und der Lebensmittelhandel. Hohe Kraftstoffpreise belasten damit zunehmend den privaten Konsum und schränken den finanziellen Spielraum der Haushalte ein. Trotz eines insgesamt positiven dritten Quartals mahnen die Septemberdaten zur Vorsicht und erhöhen die Risiken für die deutsche Binnenkonjunktur.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Ryanair geraten nach einem Gewinnrückgang unter Druck. Der Gewinn nach Steuern sank im zweiten Geschäftsquartal um sechs Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Belastet wurde die Fluggesellschaft durch hohe Kerosinkosten und kurzfristigere Buchungen infolge des Nahostkonflikts. Für das kommende Jahr rechnet Ryanair mit zusätzlichen Treibstoffkosten von rund zwei Milliarden Euro. Der Konzern prüft deshalb ein umfassendes Sparprogramm, das von Flughafenverträgen über den Personaleinsatz bis zur stärkeren Nutzung Künstlicher Intelligenz reicht.
Boeing stehen nach einem verhaltenen mittelfristigen Ausblick auf den freien Cashflow im Fokus. Im dritten Quartal erzielte der Flugzeugbauer einen freien Mittelzufluss von 464 Millionen US-Dollar und stellte für 2026 rund zwei Milliarden US-Dollar in Aussicht. Hohe Investitionen in Produktionskapazitäten und weiterhin niedrigere Erlöse aus dem Auslieferungsmix bremsen jedoch die finanzielle Erholung. Positiv wirkt der Rekordauftragsbestand von 745 Milliarden US-Dollar.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bear
|UG3M4Y
|12,88
|27055,70527 Punkte
|20,15
|Open End
|DAX
|Bull
|UR49XG
|4,97
|25312,848301 Punkte
|50,24
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Bull
|UN73V5
|11,27
|40,556792 EUR
|4,63
|Open End
|Silber
|Bull
|UN13D5
|4,73
|45,190586 USD
|9,58
|Open End
|Nasdaq-100
|Bull
|UN4F1M
|35,96
|24593,531129 USD
|7,06
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.11.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Nvidia Corp.
|Put
|UG1X1V
|0,80
|200,00 USD
|-9,24
|16.12.2026
|Nasdaq-100
|Put
|UN6E4U
|4,23
|27000,00 USD
|-16,12
|18.12.2026
|Nvidia Corp.
|Put
|UN3N47
|1,40
|200,00 USD
|-5,19
|17.03.2027
|Meta Platforms Inc.
|Call
|UG2BMN
|3,45
|640,00 USD
|8,15
|13.01.2027
|Broadcom Inc.
|Call
|UN6HQS
|0,66
|500,00 USD
|6,96
|17.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.11.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UR2NKH
|4,82
|24796,932492 Punkte
|25
|Open End
|S&P 500 (Price Return)
|Short
|UG89H0
|2,15
|8843,516005 Punkte
|6
|Open End
|Nvidia Corp.
|Long
|UR45TW
|12,96
|136,546087 USD
|3
|Open End
|Dow Jones Industrial Average
|Long
|UG4V4M
|2,17
|48924,747425 Punkte
|18
|Open End
|Elmos Semiconductor SE
|Long
|UG4NPK
|33,10
|80,722996 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.11.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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