Mainz (ots) -
Bitte Programmänderung beachten:
20.15 Zum Tode von Regina Ziegler
Kommissarin Heller - Panik
(vom 9.5.2021)
Winnie Heller Lisa Wagner
Henrik Verhoeven Hans-Jochen Wagner
Silvie Verhoeven Nina Kronjäger
Nina Verhoeven Franziska Neiding
Burkhard Hinrichs Peter Benedict
Timo Lübke Maximilian Pekrul
Dr. Jacobi Lena Stolze
Gisela Heller Maria Hartmann
Gregor Riselius Lukas Miko
Nicola Riselius Cordelia Wege
Luca Sandor Daniel Axt
und andere
Schnitt: Fritz Busse
Musik: Johannes Kobilke
Kamera: Hannes Hubach
Buch: Mathias Klaschka
Regie: Christiane Balthasar
Deutschland 2021
(Die Sendung "Marie Brand und die falschen Freunde" entfällt).
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6382128
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(vom 9.5.2021)
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Henrik Verhoeven Hans-Jochen Wagner
Silvie Verhoeven Nina Kronjäger
Nina Verhoeven Franziska Neiding
Burkhard Hinrichs Peter Benedict
Timo Lübke Maximilian Pekrul
Dr. Jacobi Lena Stolze
Gisela Heller Maria Hartmann
Gregor Riselius Lukas Miko
Nicola Riselius Cordelia Wege
Luca Sandor Daniel Axt
und andere
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Musik: Johannes Kobilke
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