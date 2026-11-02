Köln (ots) -Einreichungen aus der Europäischen Union und der Schweiz sind bis zum 31. Dezember 2026 möglich. Das Preisgeld je CIVIS AWARD steigt auf 2.500 Euro.Köln, 2. November 2026. Der Wettbewerb um den Europäischen CIVIS Medienpreis 2027 ist eröffnet. Bis einschließlich 31. Dezember 2026 können Medienschaffende aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Schweiz ihre Beiträge zu den Themen Migration, Integration, kultureller Vielfalt und - verbunden damit - gesellschaftlichem Zusammenhalt online (https://einreichung.civismedia.eu/) einreichen.Der CIVIS Medienpreis zeichnet herausragende Medienproduktionen in den Bereichen (https://www.civismedia.eu/medienpreis/medienpreis-2027/preiskategorien/) VIDEO, AUDIO, YOUNG C. und CINEMA aus, die das friedliche und gleichberechtigte Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen geografischen und kulturellen Herkunftsgeschichten und Prägungen fördern. Die CIVIS AWARDS sind mit insgesamt 20.000 Euro dotiert.Die Preisstruktur wird 2027 neu ausgerichtet: Das Preisgeld je CIVIS AWARD steigt von 2.000 auf 2.500 Euro. Neu hinzu kommt ein Jury-Preis in der Kategorie Podcasts, der den bestehenden Publikumspreis ergänzt. Der CIVIS TOP AWARD entfällt.Der Europäische CIVIS Medienpreis wird von der ARD, vertreten durch den WDR, ausgeschrieben. Medienpartner sind ORF, SRG SSR, ARTE, 3sat, Deutsche Welle, Deutschlandradio und die EBU. Zu den Kooperationspartnern gehören die WDR mediagroup, die Allianz Deutscher Produzentinnen und Produzenten, die VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten, die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, die Postcode Lotterie sowie die Harald Christ Stiftung für Demokratie und Vielfalt.Die Organisation des Wettbewerbs, der Jurysitzungen und der Preisverleihung liegt bei der gemeinnützigen CIVIS Medienstiftung in Köln.Beiträge können über das CIVIS-Einreichungsportal (https://einreichung.civismedia.eu/) für den Wettbewerb angemeldet werden. Informationen zu den Preiskategorien (https://www.civismedia.eu/medienpreis/medienpreis-2027/preiskategorien/) und Teilnahmebedingungen (https://www.civismedia.eu/medienpreis/medienpreis-2027/teilnahmebedingungen/) stehen auf der Website des CIVIS Medienpreises zur Verfügung.Folgen Sie CIVIS auf Facebook (https://www.facebook.com/civismediaprize), Instagram (https://www.instagram.com/civis_medienstiftung/), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/civis-medienstiftung/) und YouTube (https://www.youtube.com/@civis_media).Hashtag: civis2027Pressekontakt:CIVIS Medienstiftungfür Integration und kulturelle Vielfalt in EuropaFerdos ForudastanTelefon: +49 (0)221 277 58 70E-Mail: info@civismedia.eucivismedia.euOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6382124