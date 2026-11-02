Krombach (ots) -Ob Sport, Soziales, Umwelt oder Kultur: In ganz Deutschland setzen sich Menschen in Vereinen mit großem Engagement für ihre Mitmenschen und das gesellschaftliche Miteinander ein. Wie vielfältig dieser Einsatz ist, zeigen die mehr als 3.000 Vorschläge, die in diesem Jahr für die Krombacher Spendenaktion 2027 eingegangen sind. Nun geht die Aktion in die nächste Phase: Ab sofort kann für die teilnehmenden Vereine abgestimmt werden.Jetzt ist die Community gefragt: Bis zum 15. November 2026 können auf der Website der Krombacher Spendenaktion unter www.krombacher.de/spendenaktion Stimmen für die eigenen Herzensprojekte abgegeben werden. Die 50 Vereine mit den meisten Stimmen erhalten jeweils eine Spende von 2.500 Euro.Doch auch Vereine, die nicht zu den meistgewählten gehören, haben weiterhin die Chance auf Unterstützung. Ein internes Gremium wählt zusätzlich 50 Vereine aus, um auch kleineren Initiativen ohne große mediale Reichweite eine Chance auf eine Spende zu geben. Auf diese Weise sollen möglichst unterschiedliche Formen gesellschaftlichen Engagements berücksichtigt werden.In der Vergangenheit konnten durch die Krombacher Spendenaktion bereits über 2.000 Projekte mit insgesamt mehr als fünf Millionen Euro unterstützt werden. Dazu zählen Initiativen, die Kindern und Jugendlichen Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten bieten, Menschen mit Behinderung oder in Not praktische Hilfe leisten, sich für den Tier- und Naturschutz einsetzen oder kulturelle und sportliche Angebote ermöglichen, die das gesellschaftliche Miteinander stärken. Diese Vielfalt zeigt, wie gezielte Förderung gesellschaftliches Engagement nachhaltig und wirksam unterstützen kann.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 872Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42000/6382122