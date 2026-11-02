Hemer (ots) -Kleine Badezimmer stellen Besitzer:innen vor Herausforderungen: Wie lässt sich auf begrenztem Raum ein modernes, funktionales und zugleich gemütliches Bad schaffen? Paul hat genau das geschafft - und dabei erlebt, dass die richtige Planung und durchdachte Lösungen den entscheidenden Unterschied machen. Mit Unterstützung von GROHE verwandelte er sein beengtes Bad in eine kleine Wohlfühloase.Von der Badewanne zur bodengleichen Dusche - mehr Raum, mehr KomfortDer Auslöser für die Renovierung war die unpraktische, alte Badewanne, die wertvollen Platz verschwendete. Die Entscheidung fiel auf eine moderne, bodengleiche Dusche. Das Ergebnis: Deutlich mehr Bewegungsfreiheit und ein großzügigeres Raumgefühl. Die große 310-mm-Kopfbrause GROHE Rainshower Mono 310 Cube sorgt dabei für ein besonders angenehmes Duscherlebnis.Clevere Raumaufteilung: Alles auf einer SeiteBei einem Bad mit gerade einmal 166 Zentimetern Breite im Duschbereich zählt jede Entscheidung. Pauls Lösung: Alle Funktionsbereiche - Dusche, WC und Waschtisch - auf einer Seite zu platzieren. "Dadurch spart man nicht nur Platz, sondern erleichtert sich auch die Zu- und Abwasserführung. Das Raumgefühl wird größer", erklärt er. Auch technische Details wie der Durchlauferhitzer wurden geschickt hinter einer Revisionsklappe über dem WC versteckt.GROHE Rapido Duschrahmen: Der unsichtbare HelferEine zentrale Rolle bei der Umsetzung spielte der GROHE Rapido Duschrahmen. Als vormontierte Komplettlösung erleichtert er die Installation von Unterputz-Duschsystemen deutlich. Dank integrierter SmartBox, vormontierter Wasserleitungen und flexibler Höhenverstellung lässt sich das System schnell und präzise anbringen. Ergänzt wird die Dusche durch das GROHE Grohtherm SmartControl Unterputz-Thermostat, das für eine komfortable Steuerung der Temperatur und Wassermenge sorgt. Das reduzierte Design in Matt Black setzt zudem moderne Akzente im Bad.Licht, Farbe, Atmosphäre: Wie kleine Bäder hochwertig wirken"Eine gute Anordnung und die Planung der richtigen Fliesen und Beleuchtung sind sehr wichtig", betont Paul. Gerade in kleinen Bädern ohne Tageslicht spielt die Lichtgestaltung eine entscheidende Rolle. Mit der richtigen Balance aus modernem Design, durchdachter Funktionalität und gemütlicher Atmosphäre ist es ihm gelungen, eine kleine Wohlfühloase zu schaffen.Tipps für die Renovierung: Frühzeitig planen, auf Qualität setzenPauls Rat an alle, die vor einer ähnlichen Herausforderung stehen: "Die Vorwandsysteme von GROHE - wie die Rapid SL Serien für WC und Waschtisch oder der Rapido Duschrahmen - erleichtern den Prozess enorm. Die Systeme beschleunigen die Arbeit und geben Sicherheit, dass alles passt."Pauls Erfahrung zeigt: Mit der richtigen Planung, smarten Lösungen und hochwertigen Produkten wird auch aus dem kleinsten Bad der persönliche Lieblingsort.Pressekontakt:MEDIENKONTAKTSarah BagherzadeganLeader, Integrated Communications & Reputation Management, LIXIL EuropeE-Mail: media@grohe.comPRESSEKONTAKTmarkenzeichen GmbHE-Mail: grohe@markenzeichen.comOriginal-Content von: GROHE AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15261/6382176