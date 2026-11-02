Für XRP-Anleger war die vergangene Woche alles andere als erfreulich. Nachdem der milliardenschwere Hackerangriff auf Binance bekannt geworden war, ging es mit dem Kurs zeitweise um rund -7% bergab. Inzwischen hat sich die Lage zwar etwas beruhigt, doch nun sorgen neue Bewegungen der gestohlenen Kryptowährungen für Aufmerksamkeit. Offenbar haben die Angreifer damit begonnen, ihre XRP-Bestände auf mehrere Wallets aufzuteilen. Könnte das den Kurs erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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