Die Aktie von Mondelez zeigt sich trotz hoher Rohstoffkosten und einer verhaltenen Konsumnachfrage erstaunlich widerstandsfähig. Solide Geschäftszahlen, starke Marken und strategische Investitionen sprechen weiterhin für das Unternehmen. Mondelez International ist ein weltweit tätiger Lebensmittelkonzern, zu dessen bekanntesten Marken Oreo, Milka und Toblerone gehören. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern von Schokolade, Keksen und Snacks. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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