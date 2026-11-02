Bei Symrise ging es an der Börse in der vergangenen Woche ordentlich zur Sache. Obwohl der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen hatte, brach die Aktie am Mittwoch um mehr als -10% ein. Grund dafür war der etwas vorsichtigere Ausblick auf das restliche Geschäftsjahr. Inzwischen gab es allerdings auch positive Nachrichten, denn gleich zwei Vorstandsmitglieder haben den Kursrückgang für Aktienkäufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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