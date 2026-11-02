Während institutionelle Anleger massiv Kapital aus Ether-ETFs abziehen, erreicht das Staking im Ethereum-Universum neue Höchststände. Gleichzeitig sorgen eine Verschiebung des nächsten Netzwerk-Upgrades und die jüngsten Turbulenzen am Kryptomarkt für zusätzliche Unsicherheit. ETF-Abflüsse belasten den ETH-Kurs Die institutionelle Nachfrage nach Ethereum hat sich zuletzt deutlich abgeschwächt. US-amerikanische Spot-Ether-ETFs verzeichneten im Oktober ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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