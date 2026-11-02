Bei Daimler Truck läuft es an der Börse derzeit eher durchwachsen. Obwohl der Konzern zuletzt deutlich mehr Lastwagen verkauft hat, kommt die Aktie bislang nicht richtig in Schwung. Dabei gibt es durchaus Gründe, optimistisch auf die kommenden Monate zu blicken. Schon am Freitag könnte sich die Stimmung wieder ändern, wenn Daimler Truck seine neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Doch wie gut läuft das Geschäft wirklich und was trauen die Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de