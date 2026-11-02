Wer einen Kalendereintrag oder eine Telefonnummer aus einer Whatsapp-Nachricht speichern will, kommt dank neuer Shortcuts künftig schneller ans Ziel. Was möglich ist - und wie das überhaupt geht. Whatsapp-Absprachen zu Terminen, etwa in Gruppenchats, dürften bei Milliarden App-Nutzer:innen keine Seltenheit sein. Und doch fehlte dem Messenger diesbezüglich lange ein wichtiges Feature. Das liefert Meta jetzt nach, wie WABetaInfo berichtet. Nach einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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