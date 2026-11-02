München (ots) -Smarte Lösungen für eine einfachere Poolpflege - als Geschenk für die Liebsten oder den eigenen PoolAiper (https://aiper.store/de/), die Nr. 1 Marke für intelligente Roboter-Poolreiniger, gemessen am Absatzvolumen[1], gibt einen ersten Einblick auf seinen Black-Friday-Sale. Vom 19. November bis 1. Dezember 2026 können Interessierte ausgewählte Produkte im offiziellen Aiper-Store (https://aiper.store/de/activity/black-friday-2026) zu reduzierten Preisen erwerben. Zu den Highlights zählen der Scuba V3 für 849 EUR, das Experts Duo für 1.198 EUR und der Scuba S1 für 494 EUR.Die Vorweihnachtszeit bietet Poolbesitzer:innen die Gelegenheit, sich mit der Anschaffung neuer Reinigungslösungen zu beschäftigen. Sei es für den eigenen Pool oder als praktisches Geschenk für Familie und Freunde. Dabei unterscheiden sich die Anforderungen je nach Pool und individuellen Bedürfnissen: Ob eine intelligente Reinigung sowohl unter als auch an der Wasseroberfläche oder eine zuverlässige und preisgünstige Lösung für den täglichen Einsatz. Im Rahmen der Black Friday Deals bietet Aiper verschiedene Modelle für diese unterschiedlichen Anforderungen rabattiert an.Aiper Scuba V3: Ein smarterer Ansatz für die tägliche PoolpflegeFür Poolbesitzer, die den Aufwand für die Planung und Organisation der regelmäßigen Poolreinigung reduzieren möchten, bietet der Scuba V3 verschiedene KI-gestützte Funktionen. Der kognitive KI-Modus Navium erstellt Reinigungspläne auf Basis von Poolgröße, Wetter und Reinigungshistorie und passt die Reinigung so an die jeweiligen Gegebenheiten an. Die "AI Patrol Cleaning"-Funktion erkennt Verschmutzungen gezielt und ermöglicht eine bis zu zehnmal schnellerer Reinigung. Gleichzeitig sorgt die adaptive Routenplanung VisionPath für eine systematische Navigation durch den Pool. Der Scuba V3 reinigt Boden, Wände und Wasserlinie und bietet eine Wasserlinien-Rückholfunktion sowie Echtzeit-Benachrichtigungen über die App, welche die Entnahme des Geräts nach Abschluss der Reinigung erleichtern.Zur Black-Friday-Aktion ist der Scuba V3 für 849 EUR statt 999 EUR im Aiper-Store erhältlich (150 EUR Rabatt).Aiper Experts Duo: Zwei Experten, sorgenfreie Poolpflege rund um die UhrFür Poolbesitzer, die sowohl Verschmutzungen an der Wasseroberfläche als auch unter Wasser entfernen möchten, kombiniert das Experts Duo den Scuba V3 und den Roboter-Pool-Skimmer EcoSurfer S2 in einer Lösung. Während sich der Scuba V3 um Boden, Wände und Wasserlinie kümmert, sammelt der EcoSurfer S2 Verschmutzungen - beispielsweise schwimmende Blätter - auf der Wasseroberfläche ein. Dank des solarbetriebenen Antriebs und der SolarSeeker-Technologie ist eine kontinuierliche Oberflächenreinigung möglich, sodass Verschmutzungen entfernt werden können, bevor sie sich auf am Boden absetzen. Gemeinsam decken die beiden Roboter verschiedene Reinigungsbereiche ab und ergänzen sich bei der automatisierten Poolpflege.Während der Black-Friday-Aktion ist das Experts Duo um 100 EUR reduziert, auf 1.198 EUR statt 1.298 EUR.Aiper Scuba S1: Tägliche Reinigung, praktischer VorteilFür Poolbesitzer, die erstmals auf eine automatisierte Poolreinigung umsteigen oder ihre bestehende Ausstattung kostengünstig ergänzen möchte, bietet der Scuba S1 mit seinen verschiedene Reinigungsfunktionen die perfekte Lösung. Der Roboter reinigt Boden, Wände und Wasserlinie und nutzt die WavePath 2.0-Navigation für eine systematische Routenplanung. Die ultrafeine MicroMesh-Filterung ermöglicht es, auch feine Schmutzpartikel aufzufangen.Im Rahmen der Black-Friday-Aktion ist der Scuba S1 von 599 EUR auf 494 EUR zu einem Rabatt von 105 EUR im Aiper-Store reduziert.Erste Angebote und exklusive Vorteile vor dem Black FridayAiper startet bereits am 2. November 2026 mit den ersten Pre-Black-Friday-Aktionen. Darunter Vorverkaufsvorteile und exklusive Angebote für Mitglieder, die bereits vor dem Hauptereignis starten. Die Aktion geht vom 19. November bis zum 1. Dezember weiter - mit Black-Friday-Rabatten von bis zu 35 Prozent auf ausgewählte Produkte im offiziellen Aiper-Store (https://aiper.store/de/activity/black-friday-2026).Alle Angebote im ÜberblickBlack Friday - Aiper Store (https://aiper.store/de/activity/black-friday-2026) (19. November - 1. Dezember)Produkt | UVP | Aktionspreis | Differenz | RabattScuba V3 (https://aiper.store/de/products/aiper-scuba-v3) | 999 EUR | 849 EUR | 150 EUR | 15 %Scuba S1 (https://aiper.store/de/products/aiper-scuba-s1-kabelloser-robotischer-poolreiniger) | 599 EUR | 494 EUR | 105 EUR | 18 %IrriSense 2 (https://aiper.store/de/products/aiper-irrisense-2) | 499 EUR | 399 EUR | 100 EUR | 20 %Aiper Experts Duo (https://aiper.store/de/products/aiper-experts-duo) | 1.298 EUR | 1.198 EUR |100 EUR | 8 %Zusätzliche Angebote auf Amazon (19. November - 1. Dezember)Produkt | UVP | Aktionspreis | Differenz | RabattScuba V3 (https://www.amazon.de/dp/B0HNSWBFDX) | 1.099 EUR | 849 EUR | 250 EUR | 23 %EcoSurfer S2 (https://www.amazon.de/dp/B0GFN3VC1Q?th=1) | 399 EUR | 339 EUR | 60 EUR | 15 %IrriSense 2 (https://www.amazon.de/dp/B0HHDW5M72) | 599 EUR | 399 EUR | 200 EUR | 33 %Scuba S1 (https://www.amazon.de/dp/B0DP6JFJPV) | 699 EUR | 494 EUR | 205 EUR | 29 %Scuba S3 (https://www.amazon.de/dp/B0G4QTG3CF) | 749 EUR | 599 EUR | 150 EUR | 20 %Scuba X1 Pro Max (https://www.amazon.de/dp/B0FZLGQ18H?th=1) | 1.999 EUR | 1.699 EUR | 300 EUR | 15 %Aiper Seagull 800B (https://www.amazon.de/dp/B0G6ZN5WBZ) | 179 EUR | 149 EUR | 30 EUR | 22 %Scuba SE (https://www.amazon.de/dp/B0CPSTX4MD) | 149 EUR | 139 EUR | 10 EUR | 7 %[1] Quelle: Euromonitor International Co. Ltd., bezogen auf das weltweite Hersteller-Verkaufsvolumen (Stück) im Jahr 2025. Intelligente Roboter-Poolreiniger sind definiert als intelligente Serviceroboter, die mechanische, elektronische, Software-Algorithmus- und Sensortechnologien integrieren. Sie führen autonom oder mit minimalem menschlichem Eingriff Poolreinigungs- und Wartungsaufgaben durch und verfügen in der Regel über intelligente Navigation, Wegplanung und mehrere Reinigungsmodi. Die Studie wurde im März 2026 abgeschlossen.Pressekontakt:Marike Labus, Inka Kristen Wolf, Alexander SeicheSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel: +49 (0)89 211871 -53/ -76 / -37E-Mail: aiper@schwartzpr.dewww.schwartzpr.deOriginal-Content von: Aiper, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180781/6382226