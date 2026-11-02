Berlin (ots) -Abschied und Neubeginn: Zum Jahreswechsel 2026/27 wird Sarah Kirkegaard, ehemalige Co-Geschäftsführerin der MOOVIE GmbH, ihre Festanstellung bei der Berliner Tochterfirma der Constantin Film beenden, um sich als kreative Produzentin neu aufzustellen. Aufbauend auf ihrer langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit planen beide Seiten, auch künftig gemeinsam Projekte umzusetzen, die Kirkegaard entwickelt und produzentisch begleiten wird - neben ihren eigenen Produktionen mit anderen Partner*innen.Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Sarah Kirkegaard war fast 20 Jahre lang das kreative Herz von MOOVIE. Ihr Gespür für Stoffe und ihre Leidenschaft für außergewöhnliche Geschichten haben die Firma entscheidend geprägt. Ich bin ihr unendlich dankbar für diese gemeinsame Zeit und freue mich sehr, dass unsere Zusammenarbeit auch über diesen Schritt hinaus weitergehen wird."Sarah Kirkegaard: "Ich danke dem einzigartigen Team der MOOVIE und natürlich Oliver Berben, der diese Firma aufgebaut und mich dazugeholt hat, für das Vertrauen und die gemeinsame Reise über so viele Jahre, in denen wir unzählige Projekte umgesetzt und große Erfolge gefeiert haben. Dabei war für mich die enge Verbindung mit herausragenden Kreativen unserer Branche ebenso bereichernd und inspirierend wie die Zusammenarbeit mit den engagierten Kolleginnen und Kollegen in der Constantin-Familie. Ich freue mich auf unsere weiteren gemeinsamen Vorhaben und darauf, neue kreative Wege zu gehen und meine Ideen, Erfahrung und Kompetenzen in unterschiedlichen Partnerschaften einbringen zu können."Sarah Kirkegaard studierte Philosophie an der University of Cambridge (UK) sowie Literatur- und Medienwissenschaften in Köln und arbeitete u.a. als freie Autorin für den WDR. 2007 kam sie als Dramaturgin und Producerin zur MOOVIE GmbH nach Berlin, wo sie ab 2015 als Produzentin tätig war, von 2018 bis 2024 zudem als Teil der Geschäftsführung. Die von ihr entwickelten und produzierten, vielfach ausgezeichneten Spielfilme und Miniserien feierten Premieren auf Festivals wie der Berlinale, Cannes Series, dem Zürich Film Festival oder dem Münchner Filmfest und erreichten im TV, Streaming und Kino national wie international ein großes Publikum. Neben historischen Mehrteilern wie "Das Adlon" oder "Eldorado KaDeWe" zählen zu Kirkegaards besonderen Herzensprojekten die Siegfried-Lenz-Verfilmung "Schweigeminute", der Kinofilm "In Zeiten des abnehmenden Lichts", die Auswanderer-Saga "Der Club der singenden Metzger" und die Tragikomödie "Das Unwort". Aktuell arbeitet sie an mehreren Serien- und Spielfilmstoffen. Kirkegaard ist Mitglied der European Film Academy.Für Rückfragen:Constantin FilmKatja WirzTelefon: 089 44 44 600E-Mail: katja.wirz@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6382225